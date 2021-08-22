Третья репетиция парада: какие улицы перекроют в Киеве 22 августа

Сегодня, 22 августа, в Киеве состоится финальная репетиция парада войск на Крещатике и Майдане Независимости.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА), в связи с этим в столице запланировано временное ограничение транспортного движения и изменения маршрутов общественного транспорта.

В частности, по информации КГГА, с 15:30 до 1:15 движение ограничат:

во время движения сводной механизированной колонны к месту проведения репетиций на улице Крещатик и Майдане Независимости:

колонна № 1 (гусеничная и колесная техника): Парк воинской части А0222 (А1937) — улица Маршала Рыбалко — улица Вячеслава Черновола — выезд на улицу Победы встречной полосе левее Воздухофлотского моста — проспект Победы (по встречной полосе) — Площадь Победы (по встречной полосе) — улица Старовокзальная — улица Жилянская — улица Большая Васильковская — площадь Льва Толстого — улица Большая Васильковская — площадь Бессарабская — улица Крещатик;

колонна № 2 (колесная техника) аэродром "Святошин" — улица Академика Туполева — по встречной полосе проспектом Победы до путепровода метро "Нивки" — проспект Победы — площадь Победы — улица Старовокзальная — улица Жилянская и дальше:

часть колонны № 1: улица Большая Васильковская — площадь Льва Толстого — улица Большая Васильковская — площадь Бессарабская — улица Крещатик;

часть колонны № 2: ул. Антоновича — улица Ивана Федорова (Лыбидская площадь, в зависимости от длины колонны) — улица Большая Васильковская — площадь Льва Толстого — улица Большая Васильковская — площадь Бессарабская — улица Крещатик;

колонна № 3 (колесная техника): военная часть А0139 (проспект Победы 55/2) — проспект Победы — улица Старовокзальная — улица Жилянская — улица Большая Васильковская — площадь Льва Толстого — улица Большая Васильковская — площадь Бессарабская — улица Крещатик.

во время движения сводной механизированной колонны после прохождения по улице Крещатик и возврата для второго прохождения (тренировки) или возврат к местам размещения после завершения репетиции:

первая часть колонны (гусеничная техника и часть колесной техники): площадь Европейская — Владимирский спуск — Боричев спуск (по полосе встречного движения) — улица Набережно-Крещатицкая (по полосе встречного движения) — улица Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — улица Вячеслава Черновола и дальше:

при возвращении к месту тренировки для осуществления второго прохождения механизированной колонны в полном составе выезд на улицу Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста — проспект Победы (по встречной полосе) — площадь Победы (по встречной полосе) — улица Старовокзальная — улица Жилянская и дальше:

часть колонны № 1: улица Большая Васильковская — площадь Льва Толстого — улица Большая Васильковская — площадь Бессарабская — улица Крещатик;

часть колонны № 2: улица Антоновича — улица Ивана Федорова (Лыбидская площадь, в зависимости от длины колонны) — улица Большая Васильковская — площадь Льва Толстого — улица Большая Васильковская — площадь Бессарабская — улица Крещатик;

после завершения репетиций: улица Маршала Рыбалко — парк воинской части А0222 (А1937)

вторая часть колонны (часть колесной техники): площадь Европейская — Петровская аллея — Парковая дорога — Днепровский спуск — Набережное шоссе — улица Набережно-Крещатицкая — улица Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — улица Вячеслава Черновола и дальше:

при возвращении к месту тренировки для осуществления второго прохождения механизированной колонны в полном составе выезд на улицу Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста — проспект Победы (по встречной полосе) — площадь Победы (по встречной полосе) — улица Старовокзальная — улица Жилянская — улица Большая Васильковская — площадь Льва Толстого — улица Большая Васильковская — площадь Бессарабская — улица Крещатик;

после завершения репетиций:

часть колесной техники № 1: проспект Победы — путепровод метро "Нивки" (разворот в обратном направлении) — проспект Победы — в/ч А0139;

часть колесной техники № 2: проспект Победы — улица Академика Туполева — аэродром "Святошин".

во время движения сводной механизированной колонны запасной военной техники после прохождения улицы Крещатик и возврата для второго прохождения (тренировки) или возврат к местам стоянок после завершения репетиций:

гусеничная и колесная техника: улица Богдана Хмельницкого — улица Владимирская — улица Льва Толстого — площадь Льва Толстого — улица Большая Васильковская — улица Саксаганского — площадь Победы и далее:

в составе колонны при возвращении к месту тренировки для осуществления второго прохождения механизированной колонны в полном составе улица Старовокзальная — улица Жилянская — улица Большая Васильковская — площадь Льва Толстого — улица Большая Васильковская — площадь Бессарабская — улица Крещатик;

после завершения репетиций:

первая часть колонны (гусеничная техника и часть колесной техники) проспект Победы — улица Вячеслава Черновола — улица Маршала Рыбалко — парк воинской части А0222 (А1937);

вторая часть колонны (часть колесной техники) проспект Победы и далее:

часть колесной техники № 1: путепровод метро "Нивки" (разворот в обратном направлении) — проспект Победы — в/ч А0139;

часть колесной техники № 2: улица Академика Туполева — аэродром "Святошин".

Напомним, связи с празднованием в Киеве Дня Государственного флага Украины и 30-й годовщины независимости Украины 23 и 24 августа будут внесены изменения в работу маршрутов общественного транспорта.

Как сообщалось, в дни репетиций (18, 20, 22 августа) и во время проведения (24 августа) парада войск ко Дню независимости в Киеве предусмотрены масштабные перекрытия движения транспорта.

Ранее в Офисе президента рассказали о программе мероприятий к 30-летию независимости Украины.

В частности, в Киеве намечен праздничный парад Вооруженных сил Украины, но об обещанном президентом Владимиром Зеленским параде в Одессе ничего не говорилось.