Из-за репетиций парада ко Дню независимости в центре Киева перекроют множество улиц

В дни репетиций (18, 20, 22 августа) и во время проведения (24 августа) парада войск ко Дню независимости в Киеве предусмотрены масштабные перекрытия движения транспорта. Об этом сообщает Киевгорадминистрация.

В частности, 18, 20 и 22 августа с 15:30 до 18:00 предусмотрено временное ограничение движения транспорта на улице Академика Туполева, проспекте Победы, улицах Маршала Рыбалко, Вячеслава Черновола, Старовокзальной, Жилянской и Антоновича.

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24 августа на этих улицах будет ограничено движение с 6:00 до 8:00.

С 15:30 до окончания мероприятий в дни репетиций (ориентировочно до 1:15) планируется перекрытие движения транспорта на Большой Васильковской улице (по всей длине), на Крещатике, улице Михайловской, ул. Грушевского (от Европейской площади до Крепостного переулка), на Петровской аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричевом спуске, улице Набережно-Крещатицкой (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала), а также на Набережном шоссе (от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой).

В День независимости по Большой Васильковской движение перекроют с 6:00 до 12:00, по остальным вышеупомянутым улицам — с 6:00 и ориентировочно до 16:00.

Кроме того, 18, 20 и 22 августа с 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) временное ограничение движения транспорта коснется улиц Нижний Вал, Глыбочицкой, Глыбочицкого проезда, а также снова улицы Черновола, проспекта Победы, улиц Старовокзальной, Жилянской и Антоновича.

Отдельно возможны перекрытия движения транспорта во время мероприятий с участием лиц, находящихся под государственной охраной: с 22 до 24 августа — на Парковой дороге; с 6:00 20 августа по 24 августа — на улице Грушевского; с 6:00 23 августа до окончания мероприятий — на улицах Владимирской (от Большой Житомирской до бульвара Шевченко), Богдана Хмельницкого (от улицы Леонтовича до Репина), Ярославов Вал (от Ивана Франко до Владимирской), Лысенко, Малой Житомирской (от Владимирского проезда в Михайловского переулка).

Подробный перечень улиц, где будут перекрывать или ограничивать движение транспорта во время репетиций парада войск и во время праздничных мероприятий ко Дню независимости, обещают опубликовать дополнительно.

Напомним, что ранее в Офисе президента рассказали о программе мероприятий к 30-летию независимости Украины. В частности, в Киеве намечен праздничный парад Вооруженных сил Украины, но об обещанном президентом Владимиром Зеленским параде в Одессе ничего не говорилось.

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