МВФ выделит Украине $2,7 млрд накануне Дня независимости

Совет управляющих Международного валютного фонда 2 августа утвердил общее распределение около 456 млрд специальных прав заимствования (СДР), эквивалентных 650 млрд долларов, для поддержки мировой экономики. Об этом говорится в сообщении фонда.

Распределение этих средств между странами мира вступит в силу 23 августа. Страны получат свою долю пропорционально своим нынешним квотам в фонде. В частности, отмечают в Офисе президента, Украина должна получить 2,7 млрд долларов — бесплатно и без каких-либо дополнительных условий.

Около 275 млрд долларов США (около 193 млрд миллиардов СДР) в рамках нового распределения пойдут развивающимся странам, в том числе самым бедным.

"Это историческое решение — крупнейшее распределение СДР в истории МВФ и прививка мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение СДР принесет пользу всем членам, позволит удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать устойчивости и стабильности мировой экономики. Это особенно поможет наиболее уязвимым странам, пытающимся справиться с последствиями кризиса Covid-19", — отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

По ее словам, МВФ продолжит активно вести переговоры с рядом богатых стран, чтобы те смогли добровольно направить часть своих СДР на расширение кредитования бедных стран через Фонд сокращения бедности и содействия экономическому росту (PRGT).

"Льготная поддержка через PRGT в настоящее время является беспроцентной. МВФ также изучает другие варианты оказания помощи более бедным и более уязвимым странам в их усилиях по восстановлению. Создание нового фонда устойчивости может быть рассмотрено для способствования большему устойчивому росту в среднесрочной перспективе", — говорится в сообщении.

Напомним, что предварительно предложение Георгиевой распределить 650 млрд долларов совет управляющих Международного валютного фонда одобрил еще 7 июля.

Отметим при этом, что параллельно Украина уже почти год пытается получить от МВФ обещанный второй транш кредита, составляющий 700 млн долларов, в рамках программы stand-by. Этому до сих пор мешало невыполнение Украиной ряда политических требований, выдвигаемых фондом.

Однако Верховная Рада в последнее время все же приняла ряд соответствующих законов: так, 29 июня был окончательно принят закон о возобновлении ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников вплоть до лишения свободы на два года, а также закон, позволяющий возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей. 30 июня был принят закон о корпоративном управлении в банках, а 14 июля парламент принял закон об избрании членов Высшего совета правосудия. По словам Георгиевой, миссия МВФ в Украине возобновит работу в сентябре.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!