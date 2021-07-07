Политика и экономика 60 минут назад

Без транша МВФ потрясений в Украине не будет — министр экономики

Алексей Любченко заявил, что Украина выполнила все обязательства перед МВФ в плане институциональных изменений

Алексей Любченко. Фото: пресс-служба Минэкономики Алексей Любченко. Фото: пресс-служба Минэкономики
Алексей Любченко. Фото: пресс-служба Минэкономики

Кабинет министров Украины по-прежнему надеется получить в этом году от Международного валютного фонда (МВФ) транш около $0,7 млрд по программе stand by. Об этом сегодня, 7 июля, на пресс-конференции на форуме "Украина 30" заявил министр экономики Алексей Любченко, передает пресс-служба Минэкономики.

По его словам, глава Минфина Сергей Марченко с делегацией ведет сейчас соответствующие переговоры в Вашингтоне.

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"Как раз в эти минуты министр финансов находится в США в Международном валютном фонде на переговорах. Речь идет еще о прошлогодних суммах — дважды по $700 млн, лето-осень", — сказал глава Минэкономики.

Любченко подчеркнул, что все обязательства, которые брала на себя Украина в лице правительства "в плане институциональных изменений, прямых действий правительства", выполнены.

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"Поэтому мы очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег — это бессмысленно", — добавил вице-премьер.

В то же время он отметил, что не ожидает экономических потрясений в Украине, если транш МВФ не поступит в страну до конца года.

Ранее президент Зеленский заявлял, что без очередного транша Международного валютного фонда Украина будет жить, однако эти средства важны для страны.

Напомним, что в начале июня представитель фонда Джерри Райс заявил, что для получения второго транша кредита Украина пока достигла недостаточного прогресса.

Не уточняя деталей, он напомнил, что целью оговоренных в рамках программы мер является, в частности, улучшение управления в НБУ и законодательства о банковском надзоре, среднесрочное снижение бюджетного дефицита, усиление антикоррупционной вертикали и судебной системы.

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При этом еще в феврале тогдашний советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявлял, что власти рассчитывают на 700 млн долларов второго транша от МВФ до лета. В апреле же советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что второй транш от МВФ Украина ждет до сентября.

Среди основных публичных требований МВФ звучали судебная реформа, в частности принятие закона о Высшем совете правосудия, принятие определенных изменений в банковское законодательство, а также обеспечение независимости вертикали антикоррупционных органов.

В частности, по словам министра финансов Сергея Марченко, МВФ требует устранить последствия принятия Конституционным судом в 2020 году ряда решений, которые противоречили обязательствам Украины перед МВФ, имея в виду отмену КС уголовной ответственности за подачу чиновниками недостоверной информации в своих декларациях.

29 июня Рада по настоянию президента Владимира Зеленского все же приняла закон, дополнительно к закону от 4 декабря, ужесточающий уголовную ответственность за нарушения в этой сфере.

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