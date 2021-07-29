Миссия МВФ в Украине возобновит работу в сентябре — глава фонда

Президент Владимир Зеленский 28 июля провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Как сообщает пресс-служба главы государства, стороны обсудили прогресс в выполнении текущей программы МВФ stand-by, а именно выполнение Украиной основных структурных маяков, которые были определены ей.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, речь идет о двух ключевых законопроектах, которые имеют целью усиление корпоративного управления в банках, а также законах о Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей.

"Позиция Украины остается неизменной: отношения с МВФ очень важны для нас, и мы будем продолжать выполнять договоренности с международными партнерами", — подчеркнул Зеленский.

Читайте также: МВФ назначил нового постоянного представителя в Украине

Как отмечают в Офисе президента, собеседники обменялись мнениями относительно прогресса реформ и институциональных изменений, происходящих в Украине, в частности, относительно запуска рынка земли, реформы в области инфраструктуры, принятого парламентом в первом чтении законопроекта о деолигархизации.

Глава государства отметил, что держит проведение судебной реформы под личным контролем и прилагает максимум усилий для ее успешной реализации.

Также Зеленский и Георгиева обсудили законопроект о Национальном банке Украины, который сейчас разрабатывается с участием международных партнеров и будет рассмотрен Верховной Радой после возобновления ее работы осенью, а также принятие во втором чтении закона о Национальном антикоррупционном бюро.

Отдельно обсуждались темпы восстановления украинской экономики, в частности, выполнение государственного бюджета и конкретные показатели экономического роста. Стороны договорились об активизации совместной работы представителей украинского правительства и МВФ.

Президент также пригласил директора-распорядителя МВФ посетить Украину и лично обсудить дальнейшие шаги сотрудничества. В свою очередь Георгиева в своем Twitter сообщила, что миссия МВФ возобновит работу в Украине в сентябре.

"Очень конструктивный разговор с президентом Зеленским по поводу значительного экономического прогресса Украины в рамках программы МВФ. Надеемся на продуктивную работу по остающимся вопросам во время миссии в сентябре", — написала она.

Напомним, что МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины в объеме 3,6 млрд долл. специальных прав заимствования (около 5 млрд долларов) с немедленным выделением первого транша в 2,1 млрд долларов.

После первого транша было намечено четыре пересмотра программы по итогам июня, сентября и декабря, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря, а также 15 мая и 15 октября 2021 года.

Размер второго транша предусматривался в 700 млн долларов, третьего — 560 млн, а заключительного четвертого — 980 млн. Однако Украина до сих пор не получила даже второй транш.

В феврале тогдашний советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявлял, что власти рассчитывают на 700 млн долларов второго транша до лета. В апреле советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что второй транш от МВФ Украина ждет до сентября.

Среди основных публичных требований МВФ звучали судебная реформа, в частности принятие закона о Высшем совете правосудия, принятие определенных изменений в банковское законодательство, а также обеспечение независимости вертикали антикоррупционных органов.

В частности, по словам министра финансов Сергея Марченко, МВФ требует устранить последствия принятия Конституционным судом в 2020 году ряда решений, которые противоречили обязательствам Украины перед МВФ (имелась в виду отмена КС уголовной ответственности за подачу чиновниками недостоверной информации в своих декларациях).

В самом фонде, однако, неоднократно подчеркивали, что "ждут большего прогресса" в выполнении Украиной его требований.

В итоге 3 июня Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект об ужесточении ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников вплоть до лишения свободы на два года. Зеленский, однако, ветировал его, но 29 июня ВР пересмотрела свое решение уже с поправками президента.

В тот же день парламент принял закон, позволяющий возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей, а на следующий день — закон о корпоративном управлении в банках. 14 июля Рада приняла закон об избрании членов Высшего совета правосудия.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!