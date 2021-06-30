МВФ назначил нового постоянного представителя в Украине

Международный валютный фонд назначил Ваграма Степаняна своим постоянным представителем в Украине.

На этом посту он сменил Йосту Люнгмана, говорится в сообщении постпреда МВФ в Украине для медиа.

Указано, что Степанян приступил к исполнению своих служебных обязанностей 28 июня 2021 года.

"Господин Люнгман возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет на должности постоянного представителя МВФ в Украине. Замена постоянных представителей является устоявшейся практикой ротации персонала МВФ", — пояснили в МВФ.

Там также рассказали, что Степанян — гражданин Армении, работает в Международном валютном фонде с 2008 года.

Напомним, аналитики Bank of America (BofA) считают, что Украина может попытаться отказаться от сотрудничества с МВФ во время избирательного цикла 2023-2024 годов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно сделает то, что пообещала, и может получить транш от МВФ осенью 2021 года, но в случае его отсутствия глобальной проблемы не будет.

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Глава государства считает, что несправедливо со стороны МВФ привязывать те или иные "маяки" к тем или иным траншам, и, по его словам, "нельзя торговать реформами за деньги".

Зеленский в контексте сотрудничества Украины с МВФ также заявлял, что несправедливо выдвигать к Украине такие же требования, как к другим государствам, поскольку Украина восьмой год находится в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.

Тем временем аналитики J.P. Morgan прогнозируют, что Украина до конца 2021 года получит $3 млрд официального финансирования, и ожидают поступления второго транша кредита МВФ до сентября нынешнего года.

В свою очередь в Международном валютном фонде говорят о том, что определенный прогресс для завершения первого пересмотра программы stand-by есть, однако Украине нужно сделать еще больше ко второму пересмотру.