Украина может получить $3 млрд до конца 2021 года — J.P.Morgan

Украина до конца года может получить $3 млрд. Такой прогноз дали эксперты компании J.P.Morgan, передает "Интерфакс-Украина".

По мнению аналитиков, Украина может также увеличить международных резервов до $32,5 млрд за счет обусловленного превышением притока валюты над ее оттоком роста валютных резервов на $0,6 млрд и дополнительной эмиссии СПЗ (специальные права заимствования — Delo.ua) на $2,7 млрд со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

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В агентстве отмечают, что согласно региональному отчету банка, вышедшему на этой неделе, его авторы ожидают поступления второго транша кредита МВФ до сентября этого года.

Эксперты полагают, что президент и правительство страны заинтересованы как можно скорее выполнить все необходимые условия Фонда, чтобы получить транш до начала осени, когда будет обсуждаться бюджет на 2022 год.

В то же время, они оценивает в 20 — 30% риск того, что необходимые для транша законы не будут приняты до летнего перерыва и сотрудничество с МВФ может возобновиться лишь в конце этого года или в следующем году.

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В отчете указывается, что прогресса в принятии антикоррупционного и судебного законодательства, необходимого по условиям программы stand by, пока нет, но ожидается изменение ситуации до конца июня.

Аналитики J.P.Morgan, в частности указывают, что на прошлой неделе парламент принял поправку о наказании за ложное е-декларирование, однако документ раскритиковало Национальное агентство по предотвращению коррупции, в основном из-за нескольких поправок, позволяющих госслужащим не декларировать активы в собственности членов их семей.

По их мнению, такая критика — негативный сигнал для сотрудничества с МВФ, в то же время но вето президента Украины Владимира Зеленского на него вселяет уверенность в поддержке главой государства антикоррупционных инициатив.

Ранее сообщалось, что Украина и Международный валютный фонд по-прежнему находятся в тесных дискуссиях по программе stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша.

Напомним, в феврале тогдашний советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявлял, что власти рассчитывают на 700 млн долларов второго транша до лета. В апреле советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что второй транш от МВФ Украина ждет до сентября.

Среди основных публичных требований МВФ звучали судебная реформа, в частности принятие закона о Высшем совете правосудия, принятие определенных изменений в банковское законодательство, а также обеспечение независимости вертикали антикоррупционных органов.

В частности, по словам министра финансов Сергея Марченко, МВФ требует устранить последствия принятия Конституционным судом в 2020 году ряда решений, которые противоречили обязательствам Украины перед МВФ, имея в виду отмену КС уголовной ответственности за подачу чиновниками недостоверной информации в своих декларациях.

3 июня Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект об ужесточении ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников вплоть до лишения свободы на два года. Однако Зеленский заявил, что ветирует принятый закон, поскольку в его окончательный текст были внесены правки, которые меняют подходы к декларированию активов, находящихся во владении членов семьи декларанта.

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