Экономика 1 час назад

В Кабмине ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2021 и 2022 годы

С 4,6% до 4,1% в 2021 году и с 4,3% до 3,8% в 2022-м

Игорь Петрашко. Фото: Минэкономики Игорь Петрашко. Фото: Минэкономики
Игорь Петрашко. Фото: Минэкономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обновленном макропрогнозе ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1% и в 2022 году — с 4,3% до 3,8%.

Об этом заявил бывший министр экономики Игорь Петрашко в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Наш обновленный макропрогноз, направленный в различные органы и на котором будет также строиться трехлетняя Бюджетная декларация, — это рост экономики на 4,1% в этом году (реальный ВВП)", — сказал он.

По его словам, падение экономики по итогам января-марта 2020 года оказалось лучше ожидаемого показателя — 2% при ожидаемых 3% проседания.

"С апреля мы видим положительные тенденции, в том числе по росту промышленного производства и ВВП", — добавил Петрашко.

Он отметил, что министерство ожидает роста инфляции на 8,8% в среднем в 2021 году по сравнению с 2020-м.

Напомним, после отставки экс-министры экономики и инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий получат новые должности. В частности, Петрашко будет координировать земельную реформу в Офисе президента, заявил глава государства Владимир Зеленский.

Как сообщалось, в первом квартале 2021 года реальный ВВП Украины по сравнению с 1 кварталом 2020 года уменьшился на 2%.

Ранее МВФ обновил прогнозы развития экономики на ближайшие годы и улучшил оценку мировой экономики до 6% в 2021 году, одновременно по Украине Фонд ожидает рост ВВП на 4%.

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В свою очередь Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.

Как известно, в 2020 году реальный ВВП Украины сократился на 4%, номинальный ВВП, то есть в фактических ценах составил 4,194 трлн грн.

В Минэкономики до сих пор сохраняли прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП.

Также сообщалось, что в ЕБРР хотят вложить в Украину €1 млрд в 2021 году, прогнозируя рост ее ВВП на 3%.

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