Экономика 50 минут назад

Реальный ВВП Украины снизился на 2% в годовом измерении — Госстат

По сравнению с предыдущим кварталом реальный ВВП в первом квартале 2021 года уменьшился на 1,1%

Фото: bank.gov.ua Фото: bank.gov.ua
Фото: bank.gov.ua

В Украине реальный внутренний валовой продукт  уменьшился на 2% в первом квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Такую оперативную оценку ВВП обнародовал Госстат.

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Указано, что по сравнению с предыдущим кварталом реальный ВВП в первом квартале 2021 года уменьшился на 1,1% (с учетом сезонного фактора).

Ранее МВФ обновил прогнозы развития экономики на ближайшие годы и улучшил оценку мировой экономики до 6% в 2021 году. Причем по Украине Фонд ожидает рост ВВП на 4%.

В свою очередь Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.

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Напомним, реальный ВВП Украины в 2020 году сократился на 4%, а номинальный ВВП, то есть в фактических ценах, составил 4,194 трлн грн.

Тем временем в Минэкономики сохраняют прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП.

Также сообщалось, что в ЕБРР хотят вложить в Украину €1 млрд в 2021 году, прогнозируя рост ее ВВП на 3%.

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