Нацбанк прогнозирует снижение госдолга до 55,8% ВВП в 2021 году

Национальный банк Украины ожидает снижения государственного и гарантированного долга Украины до 55,8% Валового внутреннего продукта, притом, что в прошлом году госдолг вырос с 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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Указано, что для снижения уровня государственного и гарантированного государством долга и удержания его ниже 60% ВВП, стоит соблюдать взвешенную фискальную политику в условиях роста экономики и низкой волатильности обменного курса.

По оценкам НБУ, за первые два месяца 2021 года долг снизился до 58,4% ВВП, составляя в абсолютном выражении 2,55 трлн грн. Это — 36,5% в нацвалюте и 63,5% — в иностранной валюте.

Нацбанк заявляет, что для оживления экономики и преодоления пандемии, в текущем году правительство будет сохранять значительный дефицит бюджета (по оценкам НБУ — 4% ВВП или 200,2 млрд грн).

"Однако в дальнейшем в условиях устойчивого роста экономики государственные стимулы уменьшатся, что позволит постепенно улучшать долговую позицию. Соответственно, в 2022-2023 годах ожидается сокращение дефицита до 3% ВВП (165 млрд грн в 2022 году и 181,9 млрд грн в 2023 году)", — говорится в отчете.

Согласно документу, регулятор не ожидает в ближайшие три года финансирования НАК "Нафтогаз Украины" и докапитализации госбанков. А объемы предоставления госгарантий, по его оценкам, сократятся с 80 млрд грн в этом году до 34,4 млрд грн в следующем году и 36,8 млрд грн — в 2023 году.

Напомним, доля госдолга в ВВП Украины выросла на 12,5% в 2020 году.

Совокупный государственный долг Украины по состоянию на 31 января 2021 года составляет 2,56 трлн грн, или $90,7 млрд в эквиваленте — за месяц он увеличился на 6,34 млрд грн.