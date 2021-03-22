По итогам 2020 года внешний долг Украины превысил $125 млрд

В течение 2020 года валовый внешний долг Украины вырос на $3,951 млрд и достиг $125,69 млрд.

При этом размер долга превысил уровень, который был достигнут на конец III квартала 2015 года ($124,03 млрд), сообщатся на сайте Национального банка Украины.

Указано, что относительно ВВП долг за 2020 год увеличился с 78,6% до 83,4%.

По данным НБУ, в течение IV квартала 2020 года долг вырос на $3,510 млрд. Основными факторами роста стали операции правительства и реального сектора экономики.

Отмечается, что за квартал внешний долг государственного сектора вырос на $3 млрд и составил $54,7 млрд (36,3% от ВВП). Одновременно выросли внешние обязательства частого сектора (на $0,5 млрд), которые на 31 декабря 2020 года составили $71 млрд (47,1% от ВВП).

При этом внешние обязательства сектора общего государственного управления в IV квартале 2020 года выросли на $2,8 млрд до $47,8 млрд (31,7% от ВВП) в результате привлечений правительства на внешних рынках и от международных партнеров на сумму $2,2 млрд.

В свою очередь внешний долг центрального банка в IV квартале 2020 года в результате роста курса СДР увеличился на $155 млн и составил $6,9 млрд (4,6% от ВВП на конец 2020 года).

В то же время объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины в отчетном квартале сократился с $4 млрд до $3,7 млрд (2,4% от ВВП) в результате выплат по долгосрочным еврооблигациям банков на $0,4 млрд.

Напомним, по данным НБУ, в 2021 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить $17,244 млрд, из которых $12,990 млрд — основанная сумма долга, а $4,254 млрд — проценты.

Как сообщалось, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2020 года составил $2,552 трлн грн или $90,26 млрд. За год госдолг вырос на 553,64 млрд грн (на 27,7%) или на $5,89 млрд (на 7%).

Также известно, что в конце 2020 года соотношение общего объема государственного долга к ВВП Украины составляло 56,8%, в то же время на конец 2019 года этот показатель составлял 44,3%.