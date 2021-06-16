Отсутствие транша МВФ для Украины не станет глобальной проблемой, — Зеленский

Без очередного транша Международного валютного фонда Украина будет жить, однако эти средств важны для страны.

Об этом в интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters та Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос, может ли Украина получить транш от фогда, гарант подчеркнул — это прежде всего важно для экономической стабильности и инвестиционного климата Украины. Поэтому вопрос очередного кредита — вопрос не только денег, но "больше вопрос отношения, инвестиционного климата и прочего".

Зеленский еще раз отметил, что Украины выполнит свои обещания и по его мнению, транш будет "в начале осени или осенью". Однако даже если Украине денег не дадут, то это не станет критической проблемой.

"Мы будем жить. У нас все есть, я вам серьезно говорю. Мы увеличили таможенные поступления, также налоговая работает гораздо лучше. Мы выведем все предприятия из убыточных в прибыльные. На сегодня уже понимаем эти шаги. Поэтому я не вижу в этом глобальной проблемы. В любом случае надо научиться жить самостоятельно. И мне кажется, что это правильно во всех смыслах", — подытожил гарант.

Напомним, что ранее Украина представитель МВФ Джерри Райс подчеркнул — МВФ и Украина по-прежнему находятся в тесных дискуссиях по программе stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша.