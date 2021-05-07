В МВФ заявили, что ожидают большего прогресса от Украины для получения транша

В Международном валютном фонде считают, что для выделения Украине очередного транша в рамках программы Stand By властям страны необходимо больше прогресса в политике и реформах.

В частности, одна из главных задач МВФ для Украины — борьба с коррупцией и укрепление госуправления, заявил на брифинге официальный представитель МВФ Джерри Райс.

Он отметил, что переговоры с украинскими властями о выделении очередного транша продолжаются и были весьма продуктивными.

"Что касается статуса, то необходимо достичь большего прогресса", — подчеркнул Райс.

По его словам, программа МВФ направлена на помощь Украине в условиях кризиса и позволит обеспечить среднесрочную финансовую устойчивость, сохранить независимость Центробанка и гибкого обменного курса.

При этом Райс сообщил, что главная задача программы — борьба с коррупцией и укрепление системы государственного управления.

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Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина сможет рассчитывать на получение следующего транша кредита МВФ по программе Stand By не ранее сентября 2021 года. По его словам, сейчас идет согласование условий.

При этом советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что если Международный валютный фонд откажется выделять Украине кредит до сентября, расходы госбюджета будут сокращены.

В свою очередь председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что до 1 июня 2021 года парламент примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках выделения транша Украине.