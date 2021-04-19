Минфин намерен обсудить с МВФ увеличение в госбюджете расходов на медицину

Министр финансов Сергей Марченко отмечает необходимость корректировки государственного бюджета на 2021 год для увеличения расходов на медицину, что будет согласовываться с Международным валютным фондом. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

"Есть возможность такого сценария, поскольку есть потребность закрыть несколько вопросов по медицине. Мы будем обсуждать с МВФ и с другими партнерами возможность незначительной корректировки бюджета в сторону увеличения расходов на медицину", — сказал он.

По словам министра, речь не только о потребностях Министерства здравоохранения в средствах на закупку вакцин против Covid-19.

"Там не только проблема в вакцинах. Есть ряд других вопросов, которые нужно решить. Вот в чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из "12 стульев". "Утром деньги — вечером стулья, вечером деньги — утром стулья, но деньги вперед". Вот так и Степанов. У него задача забюджетироваться максимально, пользуясь тем, что у нас Covid, у нас проблемы, у нас люди умирают и потом на этой риторике решать те проблемы, которые необходимо", — заявил чиновник.

По его мнению, такой подход является абсолютно неправильным: сперва следует предлагать план решения проблемы и лишь потом просить на это деньги.

"Для этого достаточно времени было. А потом уже пытаться министру финансов или правительству задавать вопросы по поводу поиска средств. А подход пока такой — сначала деньги, а потом я буду вам бороться с Covid. Так вопрос ставить нельзя", — подчеркнул Марченко.

В то же время он добавил, что Минфин "максимально помогает" Минздраву, поскольку не привязывается к личности его руководителя.

"Это же не про Степанова, это про страну и про людей. Мы на Кабмине часто выясняем отношения, и это нормально, потому что у меня есть, что спросить у него, в частности, по остаткам прошлого года. Он выбивал, выбивал деньги, а в итоге получились остатки, которые не использованы", — рассказал министр.

Напомним, что 14 апреля Кабинет министров выделил Минздраву дополнительно 6,5 млрд грн на закупку вакцин за счет уменьшения объема расходов по программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на эту же сумму.