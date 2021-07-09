МВФ распределит рекордные $650 млрд между странами-членами: сколько достанется Украине

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда одобрил предложение директора-распорядителя Фонда Кристалины Георгиевой распределить $650 млрд между странами-членами.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

"Исполнительный совет МВФ согласился с моим предложением о новом общем распределении SDR, эквивалентном $650 млрд, — крупнейшем распределении в истории МВФ для удовлетворения долгосрочных глобальных потребностей в резервах во время самого серьезного кризиса со времен Великой депрессии", — отметила Георгиева.

В то же время, по ее словам, окончательное решение о распределении денег будет принято до конца августа 2021 года.

Директор-распорядитель напомнила, что в 2009 году распределение SDR в значительной степени способствовало восстановлению после мирового финансового кризиса, и, по ее мнению, новое распределение принесет аналогичную выгоду и сейчас.

"Распределение SDR поможет каждой стране-члену МВФ, особенно уязвимым странам, и усилит их реакцию на кризис COVID-19", — заявила Георгиева.

Указано, что распределение денег будет происходить пропорционально квотам стран в МВФ.

Известно, что Украина является членом МВФ с 1992 года. Квота Украины в Фонде — 2,011 млрд SDR, или $2,89 млрд по текущему курсу.

По словам заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована, Украина получит при распределении денег Фонда $2,7 млрд.

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"В целом это очень позитивный шаг со стороны МВФ, в том числе и для Украины, который поможет правительству спокойно управлять публичными финансами", — написал Рашкован на своей странице в Faсebook.

В соответствии со Статьями соглашения МВФ, директор-распорядитель может внести предложение об общем распределении SDR, если он убежден, что это распределение поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах и избежать стагнации и дефляции.

После того, как предложение директора-распорядителя одобрено исполнительным советом, оно передается совету управляющих. Их решение об утверждении распределения SDR требует поддержки членов, представляющих 85% от общего числа голосов членов, которые являются участниками SDR. Распределение SDR между членами МВФ пропорционально долям квот МВФ.

Напомним, Украина участвует в 18-месячной программе МВФ stand-by, в рамках которой для страны зарезервировано $5 млрд. В июне 2020 года Украина получила $2,1 млрд в рамках программы.

Очередной транш в Офисе президента Украины ожидали получить до сентября 2021 года.

Ранее Минфин назвал три главных требования Фонда, а МВФ ожидает большего прогресса в имплементации реформ для предоставления транша.

Как сообщалось, 7 июля министр экономики Алексей Любченко заявил, что правительство Украины надеется на получение в этом году от МВФ транша около $700 млн по программе stand by.