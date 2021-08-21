В Киеве на два дня изменят маршруты общественного транспорта

В связи с празднованием в Киеве Дня Государственного Флага Украины и 30-й годовщины независимости Украины 23 и 24 августа будут внесены изменения в работу маршрутов общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба "Киевпастранс", 23 августа в течение дня возможно временное приостановление движения:

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– автобусов маршрутов №№ 24, 62;

– троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18.

В случае необходимости, движение маршрутов будет организовано:

– автобусом № 24 на участках:

от Национального музея истории Украины во II мировой войне до Европейской площади;

от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого".

автобусом № 62 от Ботанического сада станции метро "Арсенальная";

– автобусом № 114 на участках:

от улицы Милославской до Европейской площади;

от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого";

троллейбусом № 6 от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусами №№ 16, 18 соответственно от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Кроме этого, 24 августа с начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 12:30) возможно временное приостановление движения:

– автобусов маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 500;

– троллейбусов маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40,

– трамваев маршрутов №№ 12, 14, 15, 16, 18, 19.

В случае необходимости, движение маршрутов будет организовано:

– автобусом № 5 в направлении движения до железнодорожного вокзала "Центральный" от улицы Изюмской до улицы Владимиро-Лыбидской по действующему маршруту, далее — улица Казимира Малевича — улица Короленковская — улица Тарасовская — улица Саксаганского — улица Симона Петлюры — железнодорожный вокзал "Центральный";

– автобусом № 20 от жилого массива Корчеватое до станции метро "Лыбидская";

– автобусом № 24 от Национального музея истории Украины во II мировой войне до станции метро "Арсенальная";

– автобусом № 62 от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная";

– автобусом № 69 от улицы Литвиненко-Вольгемут до улицы Тарасовской;

– автобусом № 114 от улицы Милославской до станции метро "Почайна";

– автобусом №115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до станции метро "Лыбидская";

– автобусом № 118 от станции метро "Черниговская" до станции метро "Дворец спорта";

– троллейбусом № 3 от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";

– троллейбусами №№ 5, 7, 8, 17 соответственно от улицы Белицкой, улицы Чернобыльской, улицы Смелянского, площади Космонавтов до улицы Тараса Шевченко (до улицы Леонтовича)

– троллейбусом № 9 от Международного аэропорта "Киев" имени Сикорского до железнодорожного вокзала "Южный";

– троллейбусом № 12 от станции метро "Васильковская" до станции метро "Лыбидская";

– троллейбусом № 14 от Ботанического сада до станции метро "Дворец спорта";

троллейбусом № 40 от улицы Кадетский гай до улицы Волгоградской (Железнодорожный массив).

Как сообщалось, в дни репетиций (18, 20, 22 августа) и во время проведения (24 августа) парада войск ко Дню независимости в Киеве предусмотрены масштабные перекрытия движения транспорта.

Ранее в Офисе президента рассказали о программе мероприятий к 30-летию независимости Украины.

В частности, в Киеве намечен праздничный парад Вооруженных сил Украины, но об обещанном президентом Владимиром Зеленским параде в Одессе ничего не говорилось.