В Киеве пробки: в центре города репетируют военный парад ко Дню независимости (ФОТО,ВИДЕО)

Масштабные пробки образовались в Киеве 18 августа 2021 года из-за перекрытия улиц во время подготовки ко Дню независимости.

Об этом свидетельствует карта трафика в столице Украины на сайте Google.

В частности, пробки образовались в основном в центральной части города, где перекрыли много дорог.

Кроме того, движение автомобилей значительно затруднено на Окружной дороге и Малой окружной дороге.

Указано, что причиной такой ситуации является перекрытие многих дорог в центре Киева.

С 15:30 для водителей стала недоступна улица Крещатик, а также Большая Васильковская, Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкая и другие.

Кроме того, частично ограничили движение по ряду улиц, в частности, Вячеслава Черновола, Старовокзальной, Жилянской и проспекту Победы.

Вероятно, киевлянам следует ожидать пробок и в последующие дни, поскольку приготовления к празднованию, в частности, репетиции военного парада, будут проходить и в дальнейшем.

Как ожидается, перекрытие улиц будет происходить также 20, 22 и 24 августа.

Известно, что праздник к 30-летию независимости Украины продлится три дня — с 22 по 24 августа (с 21 по 24 августа у украинцев будут длинные выходные). В эти дни состоится ряд официальных и развлекательных мероприятий.

В частности, 24 августа на центральной улице Киева пройдет парад Вооруженных сил Украины. В этот день также можно посетить концерт итальянского певца Андреа Бочелли.

Вечером на стадионе "Олимпийский" начнется шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны". В нем примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, симфонический оркестр.

Президент Владимир Зеленский обещает единый музыкальный перформанс песен, которые стали наследием прошлых поколений, и хитов будущего. Завершится концерт фейерверками.

Как сообщалось, в дни репетиций (18, 20, 22 августа) и во время проведения (24 августа) парада войск ко Дню независимости в Киеве предусмотрены масштабные перекрытия движения транспорта.

Ранее в Офисе президента рассказали о программе мероприятий к 30-летию независимости Украины.

В частности, в Киеве намечен праздничный парад Вооруженных сил Украины, но об обещанном президентом Владимиром Зеленским параде в Одессе ничего не говорилось.