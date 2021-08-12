В центре Киева из-за съемок ко Дню независимости на три дня ограничат движение транспорта

С 23 августа по 25 августа в центре Киева будут проводить съемки ко Дню независимости.

Об этом говорится в распоряжении Киевской горгосадминистрации (КГГА) № 1738.

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"В связи с этим с 12:00 23 августа до 00:00 25 августа ограничат движение транспорта на территории Золотоворотского сквера, улицы Ярославов Вал (на промежутке от улицы Владимирской до улицы Николая Лысенко) и улице Золотоворотской (от улицы Ярославов Вал в дом 6-А на улице Золотоворотской)", — говорится в сообщении.

По информации КГГА, съемки будет проводить студия ТСН телеканала "1 + 1".

Монтаж конструкций и оборудования, необходимых для проведения съемок, будет проводиться с 00:00 23 августа до 15:00 24 августа.

Демонтировать конструкции и оборудование будут с 21:30 24 августа до 00:00 25 августа.

Ранее сообщалось, что в дни репетиций (18, 20, 22 августа) и во время проведения (24 августа) парада войск ко Дню независимости в Киеве предусмотрены масштабные перекрытия движения транспорта.

Напомним, что ранее в Офисе президента рассказали о программе мероприятий к 30-летию независимости Украины.

В частности, в Киеве намечен праздничный парад Вооруженных сил Украины, но об обещанном президентом Владимиром Зеленским параде в Одессе ничего не говорилось.

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Источник фото: Depositphotos