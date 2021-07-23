Выходные на День независимости перенесут: сколько дней подряд будут отдыхать украинцы

Выходные на День независимости перенесут, и в итоге украинцы в честь праздника будут отдыхать четыре дня подряд. Об этом идет речь в постановлении Кабмина "О переносе рабочих дней в 2021 году".

В документе чиновники обозначили, сколько будет выходных на День независимости. Поскольку он в 2021 году выпадает на вторник, в целях "обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования" чиновники решили сделать выходным и день перед ним — понедельник, 23 августа.

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То есть отдыхать страна будет четыре дня подряд — 21, 22, 23 и 24 августа. В то же время понедельник, 23 августа, украинцы должны будут отработать в следующую субботу — 28 августа.

В Минэкономики Delo.ua объяснили, что отработка дополнительного выходного запланирована в пределах соответствующего месяца и способствует сохранению нормы продолжительности рабочего времени.

"Поэтому перенос не приведет к нарушению баланса рабочего времени в течение года, уменьшению фонда заработной платы, объемов производства, поступлений бюджетных средств и тому подобное", — сообщили в министерстве.

Однако там добавили, что такие распоряжения носят рекомендательный характер и дают возможность соответствующим образом изменять график, однако окончательное решение относительно их выполнения принимает непосредственно руководство компаний.

Поэтому работодатели вправе с учетом мнения трудового коллектива принимать решение о переносе других рабочих дней или не переносить их вообще.

Помимо уикенда в честь праздника украинцы также будут отдыхать 1, 7, 8, 14, 15 и 29 августа. Всего в последний месяц лета будет десять выходных.

Источник фото: Depositphotos