Общество 20 минут назад

Выходные на День независимости перенесут: сколько дней подряд будут отдыхать украинцы

Всего страна будет отдыхать четыре дня подряд, но один из выходных придется потом отработать

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Выходные на День независимости перенесут, и в итоге украинцы в честь праздника будут отдыхать четыре дня подряд. Об этом идет речь в постановлении Кабмина "О переносе рабочих дней в 2021 году".

В документе чиновники обозначили, сколько будет выходных на День независимости. Поскольку он в 2021 году выпадает на вторник, в целях "обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования" чиновники решили сделать выходным и день перед ним — понедельник, 23 августа.

Подпишитесь на канал DELO.UA

То есть отдыхать страна будет четыре дня подряд — 21, 22, 23 и 24 августа. В то же время понедельник, 23 августа, украинцы должны будут отработать в следующую субботу — 28 августа.

В Минэкономики Delo.ua объяснили, что отработка дополнительного выходного запланирована в пределах соответствующего месяца и способствует сохранению нормы продолжительности рабочего времени.

"Поэтому перенос не приведет к нарушению баланса рабочего времени в течение года, уменьшению фонда заработной платы, объемов производства, поступлений бюджетных средств и тому подобное", — сообщили в министерстве.

Читайте также:
На эксперимент с 4-дневной рабочей неделей готов пойти 71% украинских компаний — опрос

Однако там добавили, что такие распоряжения носят рекомендательный характер и дают возможность соответствующим образом изменять график, однако окончательное решение относительно их выполнения принимает непосредственно руководство компаний.

Поэтому работодатели вправе с учетом мнения трудового коллектива принимать решение о переносе других рабочих дней или не переносить их вообще.

Помимо уикенда в честь праздника украинцы также будут отдыхать 1, 7, 8, 14, 15 и 29 августа. Всего в последний месяц лета будет десять выходных.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Рада закрывает пятую сессию: как укрепилось монобольшинство Зеленского и что с оппозицией
Рада закрывает пятую сессию: как укрепилось монобольшинство Зеленского и что с оппозицией
"Аналог 911": Украина внедряет систему экстренной помощи по единому номеру "112"
"Аналог 911": Украина внедряет систему экстренной помощи по единому номеру "112"
Кабмин установил минимальную пенсию инвалидам первой группы в 2,2 тысячи грн
Кабмин установил минимальную пенсию инвалидам первой группы в 2,2 тысячи грн
Загрузка...
Новое видео
Как в Украине стартап S.Lab производит экологичный пенопласт и пластик из конопли и грибов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Хочешь выехать — плати! На Мальдивах туристам ввели налог на отдых

  3. Компанія Boseco запрошує на справжній фестиваль кави на вашій власній кухні!

  4. Суд обязал открыть уголовное дело против Зеленского за госизмену

  5. Россия пожаловалась в ЕСПЧ на Украину из-за Майдана, АТО, MH17 и прав русскоязычных

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...