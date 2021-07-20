На эксперимент с 4-дневной рабочей неделей готов пойти 71% украинских компаний — опрос

71,3% украинских работодателей готовы рассмотреть переход на четырехдневную рабочую неделю в своей компании в качестве эксперимента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом по поиску работы Jooble.

Речь в данном случае идет о перестройке внутренних процессов таким образом, чтобы продукт или услуга, которую предоставляет бизнес, осталась доступной для клиента без изменений. В то же время оставшиеся 28,7% заявили, что не готовы экспериментировать с изменением графика сотрудников.

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В целом же 52,5% опрошенных работодателей считают возможность ввести четырехдневную рабочую неделю в Украине реалистичной, в то время как 47,5% считают ее нереалистичной.

Среди возможных перспектив для компании при переходе на 4-дневную рабочую неделю сторонники такого подхода ответили, что это даст больше свободы для работников в решении личных вопросов.

Кроме того, такие работодатели отмечают, что это поможет уменьшить офисные расходы самой компании — например, на электроэнергию или бумагу, оптимизирует бизнес-процессы при меньшем количестве рабочих часов, повысит лояльность сотрудников к компании, поможет быстрее решать рабочие задачи и увеличит самодисциплину.

При этом 87,8% работодателей готовы в случае уменьшения количества рабочих часов оставить зарплату своим сотрудникам неизменной. 12,2% считают, что ее логично будет уменьшить.

В свою очередь, противники идеи работать четыре дня в неделю даже в качестве эксперимента обосновывают свою позицию тем, что деятельность их компании не подходит для такого формата работы, что это уменьшит доходы компании, замедлит различные процессы в компании и уменьшит контроль за работой сотрудников.

Исследование было проведено аналитиками Jooble на основе опроса 345 украинских работодателей с 8 июня по 8 июля.

Напомним, ранее Delo.ua также опросило украинский бизнес на тему того, готов ли он сократить своим сотрудникам рабочую неделю. Наименее лояльными к идее оказались представители креативных индустрий.

В частности, в Havas PR Kyiv заявили, что не рассматривают такую идею, поскольку "именно 60-часовая рабочая неделя — залог продуктивного развития". А в Tabasco сообщили, что "не смогут не работать" в то время, как будут нужны клиентам. В MGID же рассказали, что лучшая альтернатива четырехдневке — гибкий график, а ввод сокращенной недели требует тщательной подготовки, адаптации и пересмотра условий работы с подрядчиками.

Лучше всего к идее отнеслись в Идея Банке — там признают, что она интересна с точки зрения возможного роста производительности труда за счет сокращения рабочего времени, но говорят, что этот момент "требует подтверждения через исследования". Сокращенную неделю также могут рассмотреть и в украинском представительстве компании Unilever — еще в конце 2020 года корпорация в качестве эксперимента перевела на такой режим работы сотрудников подразделения в Новой Зеландии, оставив им прежнюю зарплату. В украинском филиале сказали, что пока что ждут итогов эксперимента.

В то же время эксперты отметили, что такой график работы подойдет не для всех предприятий — например, производства не могут себе позволить сократить рабочую неделю, поскольку работают 24/7. Кроме того, третий выходной сотрудники якобы могут использовать не по назначению, а для работы на еще одной работе.