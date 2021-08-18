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Банки 1 час назад

В НБУ пояснили, как банки будут работать на День независимости

Межбанковские платежи на выходных будут проводиться с указанием даты 25 августа

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

Национальный банк Украины напоминает, что согласно распоряжению Кабинета министров рабочий день с 23 августа (понедельник) будет перенесен на 28 августа (суббота), а 24 августа, когда будет отмечаться День независимости, будет праздничным выходным днем.

Как говорится в сообщении НБУ, банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи, 21-24 августа будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 25 августа.

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23 августа банки в случае необходимости смогут осуществлять кассовые операции (без открытия операционного дня банка).

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В свою очередь 28 августа будет обычным рабочим банковским днем: все платежи должны будут осуществляться датой именно этого дня — 28 августа.

Напомним также, что НБУ к 30-летию независимости выпустил памятные банкноты номиналами 100 и 500 грн, а также ряд памятных монет, в том числе с QR-кодом, и инвестиционную монету.

Кроме того, Нацбанк ввел в честь юбилея независимой Украины монету с аистами и красно-черной лентой.

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