В военном параде ко Дню независимости примет участие уникальная боевая бронетехника (ФОТО)

В военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа 2021 года впервые примет участие бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-4РМ, произведенная Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени Морозова (ХКБМ).

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

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Указано, что БРЭМ-4РМ выполнена на базе БТР-4 и оснащена башенным краном грузоподъемностью 3,0 т, сварочным оборудованием и лебедкой с тяговым усилием 9 т.

С помощью этой машины подразделения Вооруженных сил Украины способны вести техническую разведку на поле боя днем ​​и ночью, при разных погодных и климатических условиях, а также ремонтировать поврежденную бронетехнику, вытягивать ее в случае застревания и тому подобное.

Как отмечается, в параде также примут участие:

- бронетранспортер БММ-4С — бронированная водоплавающая медицинская машина, которая может принимать от 4 до 10 раненых;

- БТР-4Е — плавающая боевая машина, которая является сугубо украинской разработкой, прошедшая полный цикл от "чистого листа" к постановке на вооружение.

Сейчас БТР-4Е планово поступает в подразделения Вооруженных сил Украины и Нацгвардии, постепенно заменяя бронетранспортеры, которые остались в наследство от Советского Союза.

Кроме того, участие в параде также примут бронетранспортеры БТР-3ДА, которые предназначены для транспортировки механизированных пехотных частей и обеспечения огневой поддержки в боевых действиях.

Как сообщалось, в дни репетиций (18, 20, 22 августа) и во время проведения (24 августа) парада войск ко Дню независимости в Киеве предусмотрены масштабные перекрытия движения транспорта.

Ранее в Офисе президента рассказали о программе мероприятий к 30-летию независимости Украины.

В частности, в Киеве намечен праздничный парад Вооруженных сил Украины, но об обещанном президентом Владимиром Зеленским параде в Одессе ничего не говорилось.