Цена Дня независимости: 50 млн за артистов и 2 млн за декор палатки на концерте в Киеве

Стало известно, во сколько обойдутся государственному бюджету праздничные мероприятия в Киеве по случаю 30-й годовщины Дня независимости Украины.

Об этом со ссылкой на информацию на сайте украинских госзакупок Prozzoro сообщают "Наші гроші".

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" 12 августа по переговорной процедуре заключило соглашения на проведение 24 августа в Киеве двух торжественных концертов по случаю 30-й годовщины независимости Украины и их рекламу на общую сумму 49,56 млн грн.

Указано, что концерт с участием президента Украины, руководителей органов власти, дипломатического корпуса, общественности, международных организаций, украинской диаспоры, ученых, творческой интеллигенции, духовенства будет стоить 19,5 млн грн.

При это в смете определена стоимость услуг режиссерской группы (1 млн грн), саунд-продюсеров, хореографов и тому подобное. Однако нет никаких данных, чьи услуги и по какой цене оплачивают за счет госбюджета. Оплата гонораров выступающим на концерте в этой смете отсутствует.

Отдельно для проведения этого концерта "Центр защиты" за 5,24 млн грн арендовал НСК "Олимпийский". На концерт заявлено несколько десятков артистов.

Известно, что подряд на этот концерт получило ООО "ППС". Владельцами компании являются киевляне Юрий Кошель и Марина Семенова. В открытых источниках нет информации о таких деятелях рынка. Они также являются владельцами ООО "Ивент агентство "ЛМ продакшн", которое получило 6,7 млн грн на торжественное награждение Владимиром Зеленским "Национальных легенд Украина" 22 августа.

Как отмечается, более половины денег направлено на создание мини-фильмов (1,69 млн грн), видеодекорации (0,8 млн грн) и инсталляции (0,44 млн грн) и техническое обеспечение трибют (1,44 млн грн).

Еще 1,67 млн грн освоят по статье "обеспечение наградами". Однако в обнародованной смете нет никаких данных, кому и по какой цене заказанные отличия. Также в открытых источниках не было предварительного перечня лиц, которым планировалось вручить награду.

Кроме того, концерт на улице Крещатик и Майдане Независимости 24 августа за 19,9 млн грн организует ООО "Спецекспотрейд". В этом случае также неизвестно, кто и какие деньги получит за конкретные услуги. Хотя только на услуги гримеров и костюмеров выделено 3,94 млн грн, а на спецэффекты и реквизит 5,18 млн грн.

Учредителями "Спецекспотрейду" является киевлянин Юрий Биловус и львовянин Богдан Триль. Биловус ранее был директором фирмы "Евромедиа Украина" известного продюсера Павла Грицака, которая занималась организацией конкурсов Eurovision в Киеве. Однако именно "Спецекспотрейд" в открытых источниках еще не упоминались как организаторы каких-либо выдающихся событий. В Белоуса и Триля также есть общественная организация "Открытое направление ЮА".

К тому же, кроме расходов на организацию концертов, отдельно заключены соглашения на их рекламу.

Как сообщается, 3,74 млн грн пойдет ООО "Руби-консалтинг" Андрея Руденко. За эти деньги фирма должна разместить рекламу на биг-бордах и ситилайтах в Киеве, трассах вокруг столицы, Харькове, Запорожье, Одессе, Львове, Днепре.

ФЛП Алексей Литовченко получит 1,18 млн грн на рекламу в интернете. Баннеры в Google display network будут стоят по 10 копеек за один показ, показы в Youtube стоят 16 коп/ед.

Кроме того, ГП "Государственное театрально-зрелищное агентство" заказало за 3,5 млн грн услуги по организации и проведению 23 августа благотворительного концерта в Национальном академическом театре оперы и балета Украины имени Шевченко".

При этом для него решили сделать уличную локацию, а именно "намет" ценой в 77 тысяч грн, а вот декорирование палатки будет стоить более 2 млн грн.

В то же время в понятие "декор" тут не входит "музыкальное сопровождение" мероприятия (за него отдельно заплатят 291 тысячу грн) и обеспечение участников реквизитом (350 тысяч грн).

Также госпредприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" 12 августа заключило соглашение с ООО "Хатагудс" на разработку и реализацию креативной коммуникационной кампании и концепции "Церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины при участии Президента Украины, руководителей органов государственной власти в городе Киеве и населенных пунктах, где реализован проект "Самый большой государственный флаг Украины".

Стоимость сделки, составленной по переговорной процедуре, составила 4,6 млн грн. Причем треть этой суммы пойдет на создание видеоролика о событии — 1,62 млн грн. Еще такую ​​же сумму потратят на многокамерную съемку.

Учредителями ООО "Хатагудс" является Богдан Триль, Юрий Кравченко и Владимир Ананьев.

Напомним, 17 августа 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ №362/2021 "О награде Президента Украины "Национальная легенда Украины", которым утвердил Положение о награде "Национальная легенда Украины", рисунок этой награды и рисунок образца бланка диплома к ней.

Также сообщалось, что Кабинет министров планирует потратить 5,423 млрд грн на празднование 30-й годовщины независимости Украины в 2021 году.