Украинцы в 2022 году будут дважды отдыхать по четыре дня — решение Кабмина

Кабинет министров установил перенос рабочих дней в 2022 году в связи с празднованием Международного женского дня (8 марта) и Дня Конституции (28 июня). Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, такое решение было принято на заседании 26 августа.

Руководители предприятий, учреждений и организаций, в которых установлена ​​пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, смогут перенести рабочие дни с понедельника, 7 марта, на субботу, 12 марта. Кроме того, рабочий день с понедельника, 27 июня, может быть перенесен на субботу, 2 июля.

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Специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.

"Таким переносом будут созданы благоприятные условия для празднования праздников и отдыха в течение четырех дней подряд. Решение правительства не приведет к установлению рабочих дней в течение шести дней подряд, к нарушению баланса рабочего времени в течение года, уменьшению фонда заработной платы и тому подобное. Вместо этого работники смогут заблаговременно планировать свой отдых", — говорится в сообщении.

Отметим, что помимо упомянутых дней, в Украине будут выходными понедельники 3 января (перенос с Нового года 1 января), 25 апреля (перенос с Пасхи 24 апреля), 2 мая (перенос с Дня труда 1 мая), 13 июня (перенос с Троицы 12 июня), а также 26 декабря (перенос с Рождества 25 декабря).

Выходные, которые в 2022 году выпадают на пятницу — Рождество (7 января) и День защитника Украины (14 октября), на понедельник — День победы (9 мая). Единственный праздник, который не будет совмещен с обычными выходными, — День независимости 24 августа.