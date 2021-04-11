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АПК 1 час назад

Пасхальная корзина за год подорожала на 50%

Самыми дорогими в праздничной корзине в этом году будут мясные продукты

Фото: ktds.org.ua Фото: ktds.org.ua
Фото: ktds.org.ua

Стоимость основных продуктов в пасхальной корзине в 2021 году выросла на 50% по сравнению с прошлым годом.

Об этом со ссылкой на данные AVA Group сообщает AgroPortal.

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По словам експерта по свиноводству AVA Group Ольги Махно, на ценообразование свинины влияет ряд факторов. Традиционно дорожает мясо в периоды праздников — пасхальных, майских, новогодних и рождественских, когда на него наибольший спрос.

Также важна цена кормов, которые в структуре себестоимости производства мяса занимают около 70-80%.

Кроме того, в себестоимость мяса входят цены на энергоносители, ведь процесс выращивания предусматривает расходы электроэнергии на кондиционирование, обогрев помещений, работу оборудования и тому подобное.

Весомым фактором ценообразования на мясо свиней является и ситуация на рынке свинины в живом весе — то есть, уровень закупочных цен. Они могут колебаться, в свою очередь, из-за соотношения спроса/предложения на рынке. Так, значительное снижение закупочных цен вызывает рост импорта дешевого мяса из стран Западной Европы. Конечно, такая тенденция негативно сказывается на экономике украинского производства.

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"Еще с осени 2020 года произошел существенный рост рыночных цен на сырье для кормопроизводства на фоне неурожая и экспорта: зерновые (кукуруза, пшеница), соя и подсолнечник и продукты их переработки (жмыхи и шроты) прибавили в стоимости до 40%, валютное сырье в 10%. Соответственно, это стало причиной существенного удорожания кормов для птицы. Цены на яйца выросли практически в два раза по сравнению с прошлым годом", — отмечает эксперт по птицеводству AVA Group Александр Шигаев.

По подсчетам экспертов, празднование Пасхи будет стоить украинцам на 50% дороже, чем в прошлом году. Самыми дорогими в праздничной корзине в этом году будут мясные продукты.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины исследует причину повышения розничных цен на яйца, сахар и подсолнечное масло.

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