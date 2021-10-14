COVID-19: за сутки в Украине выявили почти 19 тысяч зараженных

По состоянию на утро 14 октября, в Украине зафиксировано 18 тысяч 881 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 1 тысяча 748 детей и 368 медицинских работников.

Подпишитесь на канал DELO.UA

За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 4 тысячи 633 человека, выздоровели от этой болезни 7 тысяч 630 пациентов и зафиксировано 412 летальных случаев.

Кроме этого, за сутки в Украине вакцинировано против COVID-19 164 тысячи 387 человек. Одну дозу получили 85 тысяч 922 украинца, полностью иммунизированы — 78 тысяч 465 граждан.

С начала прививочной кампании в Украине привито 7 млн 774 тысячи 486 человек, из них получили одну дозу — 7 млн 774 тысяч 484 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 млн 349 тысяч 739 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 млн 124 тысяч 223 прививки.

В Минздраве уточнили, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре — вакцинированные.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 2 млн 597 тысяч 275 человек, излечились от этой болезни 2 млн 311 тысяч 991 пациентов и 59 тысяч 935 человек скончались. В течение этого периода было проведено 13 млн 442 тысячи 985 ПЦР-тестов.

Напомним, по состоянию на утро 13 октября в Украине зафиксировано 16 тысяч 309 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.