Общество 20 минут назад

Коронавирус: в Украине за сутки COVID-19 обнаружили у более 16 тысяч человек

Среди заболевших более полутора тысячи детей и около 300 медицинских работников

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на утро 13 октября в Украине зафиксировано 16 тысяч 309 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 1 тысяча 588 детей и 288 медицинских работников.

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За минувшие сутки госпитализирован с коронавирусом 4 901 человек, выздоровели от этой болезни 6 тысяч 462 пациента и зафиксирован 471 летальный случай.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 млн 578 тысяч 394 человека, выздоровели 2 млн 304 тысячи 361 пациент, летальных случаев — 59 тысяч 523.

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Кроме этого, с начала прививочной кампании в Украине привито от COVID-19 7 млн 688 тысяч 564 человека, из них получили одну дозу — 7 млн 688 тысяч 562 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 млн 271 тысяча 274 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 13 млн 959 тысяч 836 прививок.

В Минздраве добавили, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре — невакцинированные.

Напомним, за сутки 11 октября в Украине зафиксировано 11 тысяч 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 тысяча 262, медработников — 227).

Ранее Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 04.10.2021 № 2153 утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. 

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