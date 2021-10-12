COVID-19: в Украине за сутки зафиксировали 11 996 новых случаев

За сутки 11 октября 2021 в Украине зафиксировано 11 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1262, медработников — 227). 123230 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 60176 человек полностью иммунизированы — 63054 человека.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

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Также за минувшие сутки:

◾️ госпитализированы — 2274 человека;

◾️ летальных случаев — 352;

◾️ выздоровели — 5419 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело — 2562085 человек;

◾️ выздоровели — 2297899 человек;

◾️ летальных случаев — 59 052;

◾️ проведения ПЦР-тестов — 13323492.

С начала прививочной кампании привито 7609049 человек, из них получили одну дозу — 7609047 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 6198086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13807133 прививки.

Также уточняется, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре — невакцинированные.

Ранее Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 04.10.2021 № 2153 утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Также в Украине с 7 октября началась вакцинация граждан против коронавирусной инфекции в некоторых отделениях "Укрпочты" во всех регионах Украины.

Напомним, Кабинет министров на заседании 11 октября ужесточил правила пассажирских перевозок в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидемической опасности коронавирусной инфекции. Теперь с 21 октября для перемещения в другую область придется показывать не только билет, но и ковидные документы