Политика 40 минут назад

Минздрав обяжет прививаться сотрудников почты и УЗ, но не врачей: Ляшко объяснил почему

В Минздраве пока вынуждены терпеть врачей-антивакцинаторов и ничего не могут с ними сделать

Виктор Ляшко. Фото: Украинская правда Виктор Ляшко. Фото: Украинская правда
Виктор Ляшко. Фото: Украинская правда

Министерство здравоохранения расширит список лиц, для допуска к работе которых необходимо будет пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции, за счет сотрудников госпредприятий и критичных для экономики отраслей. Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" министр Виктор Ляшко.

"Уже на согласовании проект приказа Минздрава, который я подписал. Он включает социальных работников, работников государственных предприятий, учреждений и организаций, а также работников критических для экономики страны сфер. Это водоканалы, "Укрпочта", "Укрзализныця", — сообщил он.

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По словам руководителя Минздрава, медиков в этом списке нет, поскольку риск их недопуска на место работы превалирует над риском потенциального инфицирования.

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"Если в небольшом райцентре с центральной районной больницей, не дай Бог, сложится ситуация, при которой два анестезиолога не захотят вакцинироваться, то в этом населенном пункте просто не будет медицинской помощи. Она может быть. Поэтому мы пошли по другому пути. Мы не включили медиков в первую группу, но это не значит, что мы не включим их вообще", — заявил чиновник.

Он сообщил, что Минздрав в связи с этим сначала более подробно проанализирует категории медицинских работников, отказывающихся делать себе прививки.

"Медсестра ли это, врач, врач какого профиля, каких больниц. Чтобы после выпуска приказа мы на 100% были уверены, что он не повлияет на универсальный доступ к услугам в сфере здравоохранения", — добавил Ляшко, отметив, что на сегодня вакцинировано более 50% медиков.

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В то же время он заявил, медиков бесполезно убеждать вакцинироваться, если они не воспринимают принципы доказательной медицины вообще.

"Я не знаю даже, как здесь можно особо работать. В Украине медиков учат на принципах доказательной медицины. Во всех университетах, на всех специальностях, во всех учебных материалах говорится, что вакцинация — это доказательный метод профилактики. Он не обсуждается. Если человек с дипломом может дискутировать над доказательным методом профилактики, то можно начинать дискутировать над уровнем диплома. Потому что человек не научился, не почерпнул знания в медицинском университете", — подчеркнул министр.

По его словам, эпидемия Covid-19 обострила данный вопрос, причем не только в Украине. В связи с этим он подчеркнул необходимость создания этических комиссий, которые смогут пресекать упомянутое поведение медиков.

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"В Украине никогда не было этических комиссий. Врачебное самоуправление все время на этапе создания. А сейчас — тот этап, когда оно не то что назрело, а перезрело", — считает глава Минздрава.

Как отметил Ляшко, оно должно быть, чтобы не только чиновники, а и профессионалы могли оценить работу или слова человека, озвучивающего определенную позицию.

"Человек озвучивает определенный факт — он фиксируется и передается в этическую комиссию. И уже комиссия решает сделать предупреждение — чтобы человек понял, что он говорит вопреки доказательной медицине без каких-либо фактов, или лишить возможности заниматься врачебной практикой", — добавил он.

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Напомним, что с 21 октября в Украине вступили в силу новые правила поездок между регионами, согласно которым посадка в автобус, поезд или самолет разрешена только при наличии у пассажира документа, подтверждающего получение хотя бы одной дозы вакцины против Covid-19, либо отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу.

Однако, как писало Delo.ua, сотрудники самой "Укрзализныци" массово не хотят вакцинироваться и обращаются к семейным врачам, чтобы получить справку о противопоказаниях к вакцинированию.

23 октября в госкомпании официально признали, что пока привито лишь 30% проводников поездов, и заявили, что намерены довести этот показатель до 60%.

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