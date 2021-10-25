Политика 1 час назад

В Минздраве анонсировали получение Украиной до января 13,5 млн доз вакцины Pfizer

В Украине относительное большинство вакцинированных были привиты именно препаратом Comirnaty

Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве
Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве

До конца 2021 года Украина получит 13,5 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на презентации закупки холодового оборудования для кабинетов вакцинации на 2,8 млн долларов Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) на средства Агентства США по международному развитию (USAID).

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"В настоящее время в Украине находится около 1,5 млн доз вакцины Comirnaty, еще 13,5 млн доз этой вакцины Украина получит до конца 2021 года в рамках подписанных контрактов", — сказал чиновник.

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По данным онлайн-системы здравоохранения на сайте Совета нацбезопасности и обороны, за последний месяц в страну поступило несколько партий вакцины Pfizer — 407,2 тысячи доз 27 сентября, 5,9 тысячи доз 30 сентября, 702 тысячи доз 6 октября, 423,5 тысячи доз 7 октября, 5,9 тысячи доз 12 октября и 400,1 тысячи доз 20 октября — суммарно около 1,95 млн доз.

Причем это единственная вакцина, поступавшая в Украину в этот период. В целом же в Украине относительное большинство вакцинированных были привиты именно препаратом Comirnaty. В частности, на конец дня 24 октября на нее приходилось 40,95% доз, использованных для первой прививки (разбивку по второй прививке Минздрав не дает).

Всего в Украине на сегодня использовано 15,96 млн доз вакцин против Covid-19, причем предыдущая неделя выдалась рекордной — использовано 1,51 млн доз.

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Напомним при этом, что Минздрав не намерен дозакупать закончившуюся вакцину производства американской компании Moderna и надеется разве что на ее получение через глобальную программу распределения COVAX.

Отметим также, что Германия решила передать Украине 1,5 млн доз препарата от AstraZeneca, который также широко использовался и продолжает использоваться для вакцинации украинцев.

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