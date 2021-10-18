Минздрав не намерен дозакупать закончившуюся вакцину Moderna, надеется на COVAX

Министерство здравоохранения не ведет переговоры о дозакупке вакцины против коронавирусной инфекции от американской компании Moderna, но надеется на ее дополнительные поставки Украину в рамках механизма международной помощи COVAX.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает "Интерфакс-Украина".

"Относительно дозакупки вакцины Moderna сейчас переговоры не ведутся, но есть отдельная опция получения этой вакцины в рамках механизма COVAX. Сейчас ведутся переговоры о том, сколько именно доз этой вакцины может предоставить Украине этот механизм, это еще в процессе", — сказал он.

При этом Кузин напомнил, что люди, получившие первую прививку вакциной Moderna, вторую дозу могут получить вакциной Comirnaty от Pfizer. Отметим, что ранее он подчеркивал, что это может быть сделано лишь по решению врача.

Напомним, что в Украине перестали прививать вакциной Moderna с 15 сентября. Сообщалось, что ее было использовано в количестве 2,09 млн доз.

В частности, по данным Минздрава, дающего статистику вакцинации в разрезе препаратов только по первой прививке, для этой цели было использовано 1,1 млн доз вакцины Moderna.

Препарат передавался в качестве гуманитарной помощи от США через глобальный механизм COVAX. Изначально заявлялось, что отправлено было 2 млн доз, однако впоследствии украинский Минздрав посчитал, что один флакон следует делить не на 14 доз, а на 15.