Компания Moderna разработала мРНК-вакцину против ВИЧ

Американская биотехнологическая компания Moderna разработала вакцину против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Первый этап клинических испытаний препаратов в компании планируют начать уже в сентябре 2021 года, говорится на портале Национальной библиотеки США о медицине по клиническим испытаниям.

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В частности, Moderna планирует провести первый этап клинических испытаний — рандомизированное открытое исследование среди неинфицированных взрослых людей, у которых хорошее общее состояние здоровья.

При этом во время исследования будут оценивать безопасность препаратов мРНК-1644 и мРНК-1644v2-Core.

Как отмечается на сайте, фармкомпания набирает 56 участников исследования в возрасте от 18 до 50 лет. Ориентировочная дата начала исследования — 19 сентября 2021 года, а конец — 1 мая 2023 года.

Указано, что основной кандидат на вакцину против ВИЧ — мРНК-1644 — будет работать так же, как и вакцина Moderna против коронавируса. В ее основе — технология с молекулой матричной РНК, в которой записана информация об антигене, являющимся возбудителем болезни.

На данный момент технологию матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) вакцин против COVID-19 используют Moderna и Pfizer/BioNTech. Хотя эта технология разрабатывается уже на протяжении нескольких десятилетий, до пандемии COVID-19 ее никогда не применяли ни в одной одобренной вакцине.

Генеральный директор Moderna Стефан Бенсель заявил, что именно успех мРНК-вакцины против коронавируса побудил компанию продолжить программы по исследованию профилактических вакцин.

"Мы объявляем о трех новых программах вакцинации, касающихся сезонного гриппа, ВИЧ и вируса Нипах. Некоторые из них обошли традиционные усилия по вакцинации, и все они, по нашему мнению, могут быть решены с помощью нашей технологии мРНК", — подчеркнул Бенсель.

Ранее фармацевтические компании Pfizer и Moderna решили повысить для Европейского Союза цены на собственные вакцины от коронавируса.

Как сообщалось, в начале июля в Минздраве Украины решили разрешить проводить вакцинацию против коронавируса первой и второй дозой разными препаратами, если речь идет о вакцинах на основе матричной рибонуклеиновой кислоты, а именно от американских компаний Pfizer и Moderna. То есть если первую прививку человек получил вакциной Pfizer, то вторая может быть Moderna, и наоборот.