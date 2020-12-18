Экономика 50 минут назад

Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины из-за сбоя

Такие проблемы, однако, не повлияют на общий объем производства или его темпы

Фото: Pexels Фото: Pexels
Фото: Pexels

Американский производитель вакцины от коронавируса Moderna уничтожил 400 тысяч доз препарата на финальном этапе производства из-за проблем с фильтрацией.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Монсефа Слауи — главного научного консультанта операции "Сверхзвуковая скорость" (проект по содействию  разработчикам вакцин в США в рамках государственно-частного партнерства).

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Бракованные дозы не были расфасованы во флаконы. Отмечается, что они были частью более крупной партии в 1,4 млн доз.

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По словам Слауи, подобные проблемы являются ожидаемыми при реализации сложного производственного процесса, подобного тому, который необходим для вакцины Moderna, однако это не повлияет на общий объем производства или темпы производства.

В свою очередь, представитель Moderna рассказал агентству, что компания по-прежнему планирует произвести для США 20 млн доз вакцины в декабре и от 85 до 100 миллионов доз в первом квартале 2021 года. При этом вопросы фильтрации или отказа от поставок он комментировать отказался.

Отметим, что 17 декабря спецкомитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрил использование вакцины Moderna. Ранее компания заявила о 100-процентной эффективности своей вакцины при тяжелых случаях Covid-19.

Ожидается, что цена одной дозы вакцины, которую разрабатывает Moderna, будет составлять от 25 до 37 долларов.

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