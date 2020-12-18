Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины из-за сбоя

Американский производитель вакцины от коронавируса Moderna уничтожил 400 тысяч доз препарата на финальном этапе производства из-за проблем с фильтрацией.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Монсефа Слауи — главного научного консультанта операции "Сверхзвуковая скорость" (проект по содействию разработчикам вакцин в США в рамках государственно-частного партнерства).

Бракованные дозы не были расфасованы во флаконы. Отмечается, что они были частью более крупной партии в 1,4 млн доз.

По словам Слауи, подобные проблемы являются ожидаемыми при реализации сложного производственного процесса, подобного тому, который необходим для вакцины Moderna, однако это не повлияет на общий объем производства или темпы производства.

В свою очередь, представитель Moderna рассказал агентству, что компания по-прежнему планирует произвести для США 20 млн доз вакцины в декабре и от 85 до 100 миллионов доз в первом квартале 2021 года. При этом вопросы фильтрации или отказа от поставок он комментировать отказался.

Отметим, что 17 декабря спецкомитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрил использование вакцины Moderna. Ранее компания заявила о 100-процентной эффективности своей вакцины при тяжелых случаях Covid-19.

Ожидается, что цена одной дозы вакцины, которую разрабатывает Moderna, будет составлять от 25 до 37 долларов.