Общество 1 час назад

В Moderna определились с ценой на вакцину от коронавируса

До конца года компания планирует выпустить порядка 20 млн доз вакцины

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Цена одной дозы вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna, будет составлять порядка от 708,88 до 1 049,14 грн (от 25 до 37 долларов США). 

Об этом заявил глава компании Стефан Бансель, передает немецкая газета Welt.

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"Это справедливая цена, учитывая стоимость лечения тяжелых пациентов для системы здравоохранения. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли", — заявил он.

По словам Басселя, Moderna планирует выпустить до конца года 20 млн доз вакцины.

Ранее американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая биотехнологическая корпорация BioNTech объявили о завершении третьей фазы исследования вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

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Напомним, 9 ноября компании заявили, что по итогам клинических испытаний их вакцина оказалась эффективна для предотвращения инфицирования коронавирусом в 90% случаев.

Кроме этого, накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило использование экспериментального препарата компании Eli Lilly для людей с легкой или умеренной формой Covid-19.

Американское правительство договорилось о закупке 300 тысяч флаконов по 700 мг препарата на 375 млн долларов. В то же время исследования показали, что для достижения эффекта требуется применение препарата в объеме от четырех таких емкостей.

 

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