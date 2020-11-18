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В мире 30 минут назад

Pfizer оценила эффективность своей вакцины от COVID-19 в 95%

В компании утверждают, что вакцина показала эффективность независимо от возраста, расы и этнической принадлежности испытуемых

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая биотехнологическая корпорация BioNTech объявили о завершении третьей фазы исследования вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

По информации Pfizer, новая вакцина BNT162b2 отвечает всем основным критериям эффективности.

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"Первичный анализ эффективности показывает, что BNT162b2 эффективна против COVID-19 на 95% через 28 дней после первой дозы. Было изучено 170 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 162 больных наблюдались в группе плацебо и восемь — в вакцинированнной группе", — сообщают в компании.

В компании утверждают, что вакцина показала эффективность вне зависимости от возраста, расы и этнической принадлежности испытуемых. Предварительные итоги испытаний показывали 90-процентную эффективность.

Инвестиции на вырост

Кроме этого, вакцина оказалась на 94% эффективна для людей старше 65 лет, которые более уязвимы к развитию тяжелой формы Covid-19 и не сильно реагируют на некоторые типы вакцин.

Как сообщает The New York Times, в исследованиях Pfizer и BioNTech участвовало около 44 тысяч добровольцев, половина из которых получила вакцину, а остальные получали плацебо с соленой водой. Затем исследователи стали ждать, сколько человек в каждой группе заболели COVID-19.

В ходе исследования было зарегистрировано 10 тяжелых случаев COVID-19, девять из которых произошли в группе плацебо, а один — группе, вакцинированной BNT162b2.

Pfizer также заявила об отсутствии серьезных побочных эффектов препарата.

"Единственным нежелательным явлением с частотой более 2% была утомляемость (3,8%) и головная боль (2%)", — отмечают в компании.

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В ближайшие дни Pfizer обратится в Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами при минздраве США за срочным разрешением на вакцину.

Напомним, 9 ноября компании заявили, что по итогам клинических испытаний их вакцина оказалась эффективна для предотвращения инфицирования коронавирусом в 90% случаев.

Кроме этого, накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило использование экспериментального препарата компании Eli Lilly для людей с легкой или умеренной формой Covid-19.

Американское правительство договорилось о закупке 300 тысяч флаконов по 700 мг препарата на 375 млн долларов. В то же время исследования показали, что для достижения эффекта требуется применение препарата в объеме от четырех таких емкостей.

 

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