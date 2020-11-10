В США разрешили использовать первое экспериментальное лекарство от Covid-19

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 9 ноября одобрило экстренное использование экспериментального препарата компании Eli Lilly для людей с легкой или умеренной формой Covid-19.

Как передает AP, использование препарата на основе антител, выработанных пережившими болезнь, предусматривает его одноразовое применение через капельницу. При этом он все еще проходит дополнительные испытания для подтверждения своей безопасности и эффективности.

Предварительные результаты показывают, что препарат, именуемый "Бамланивимабом", может помочь быстрее излечиться от коронавирусной инфекции и, возможно, сократить количество госпитализируемых с нетяжелыми формами Covid-19.

В то же время испытания лекарства на уже госпитализированных пациентах остановили, когда выяснилось, что препарат в этой ситуации уже не помогает.

Американское правительство подписало с Eli Lilly соглашение о закупке 300 тысяч флаконов по 700 мг препарата на сумму в 375 млн долларов. В то же время непонятно пока, на сколько точно доз этого объема хватит: исследования показали, что для достижения эффекта требуется применение по крайней мере 2,8 г.

"Бамланивимаб" разрешен для людей от 12 лет, весящих не менее 40 кг и имеющих высокий риск развития Covid-19 в тяжелую форму и/или госпитализации.

Отмечается, что компания Regeneron Pharmaceuticals Inc. на сегодня также запросила разрешение на экстренное использование тестируемого лекарства на основе антител, которое недавно принимал президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, но в итоге вылечившийся.

Разрешение на использование в чрезвычайной ситуации (каковая сложилась сейчас с Covid-19) в США действует как временное. В обычной ситуации профильное ведомство для одобрения препарата требует весомых доказательств, подтверждающих его безопасность и эффективность, обычно посредством одного или нескольких крупных, строго контролируемых исследований на пациентах.

Напомним также, что накануне компании Pfizer и BioNTech сообщили, что по результатам третьей стадии клинических испытаний разрабатываемая ими вакцина оказалась эффективна для предотвращения инфицирования коронавирусом в 90% случаев.