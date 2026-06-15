Во Львове продали имущественный комплекс государственного института: кто стал новым владельцем

Фонд государственного имущества продал имущественный комплекс "Львовского научно-исследовательского и проектного института землеустройства" за 43,57 млн грн. Победителем аукциона на платформе Prozorro. Продажи стало частное предприятие "Давид", принадлежащее бывшему прокурору из Тернополя Норайру Аветисяну. Стоимость объекта почти в три раза превысила стартовую цену.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует аукцион Prozorro.Продажи.

Продажа госимущества во Львове

В торгах также участвовали ЧП "Континент Лайф" и ООО "Компания Пробуд". В финальном раунде они предложили 21,5 млн грн. и 21,65 млн грн. соответственно. В то же время, ЧП "Давид" подало заявку еще 12 июня - за три дня до аукциона - и во время торгов ни разу не повышало свою ставку.

Основным активом лота является помещение в 12-этажном административном здании по проспекту Вячеслава Чорновола, 4 во Львове. В то же время, объект не переходит в полную собственность покупателя: институту принадлежала лишь доля здания - 47% нежилых помещений общей площадью 1799,8 м². Еще 878 м² находятся в совместном пользовании, в том числе часть первого этажа и этажи с 6-го по 12-й. Остальным зданием пользуется Главное управление статистики во Львовской области.

В то же время, как именно новый владелец и нынешние пользователи здания будут распределять право пользования помещениями – неизвестно.

В состав проданного имущественного комплекса также вошли помещение по улице Уманской, 25 во Львове. Формально объект оформлен как гараж площадью 653,7 м², однако фактически речь идет о части трехэтажного здания – помещении первого и частично второго этажей. При этом более 2,2 тыс. м 2 здания уже находятся в частной собственности других лиц, поэтому новый владелец ЧП "Давид" не получил объект в полном объеме.

Также в лот вошло административно-производственное здание в Дрогобыче на улице Сагайдачного, 22 площадью почти 1,3 тыс. м², которое ранее использовалось институтом, а также отдельный гараж на улице 22 Января, 40 площадью 78,8 м².

Отдельно говорится, что институт имел право постоянного пользования несколькими земельными участками во Львове и Дрогобыче, однако сами участки не входили в состав продаж. После смены собственника покупатель должен самостоятельно урегулировать вопросы землепользования в соответствии с действующим законодательством.

Вместе с тем, вместе с имущественным комплексом новый собственник получает и долговые обязательства предприятия. По состоянию на 31 марта 2026 кредиторская задолженность составила 7,9 млн грн. Кроме того, имущество предприятия находится в налоговом залоге.

О победителе

По данным YouControl, частное предприятие "Давид" было зарегистрировано в Тернополе еще в 1998 году и работает в сфере строительства жилых и нежилых объектов.

Руководителем и владельцем компании указан Норайр Аветисян – бывший прокурор. Ранее он также был связан с компанией "ММ-Логистик", которая в 2025 году приобрела земельный участок под строительство торговых объектов в Давыдовской общине Львовской области.

По информации из реестров, Аветисян работал в прокуратуре Тернопольской области с 2015 года, а в 2020-м оставил службу. После увольнения он, по имеющимся данным, сосредоточился на развитии бизнеса в сферах строительства, автосервиса и сделок с недвижимостью.

Напомним, ФГИУ выставил на приватизацию единственный имущественный комплекс государственного предприятия "Дублянский спиртовой завод", расположенный в Харьковской области.