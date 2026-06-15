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Спиртзавод у Харківській області виставили на продаж: яка стартова ціна лоту

Дублянський спиртовий завод
Фонд держмайна виставив на аукціон Дублянський спиртзавод / ФДМУ

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс (ЄМК) державного підприємства “Дублянський спиртовий завод”, розташований у Харківській області.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ФДМУ.

Онлайн-аукціон заплановано на 2 липня, а стартова вартість активу становить 12,97 млн грн без ПДВ. Про це повідомляється в офіційному оголошенні відомства.

Згідно з документацією, об'єкт має загальну площу понад 16 тис. м² і розташований за адресою: Богодухівський район, с. Дублянка, вул. Заводська, 1.

До складу єдиного майнового комплексу входять 38 одиниць нерухомого майна та 31 одиниця інженерних споруд.

Крім того, майбутній інвестор отримає у власність 25 одиниць автомобільної, спеціалізованої та сільськогосподарської техніки підприємства.

Прийом заявок для участі в торгах триватиме до 1 липня включно. Проведення аукціону відбудеться в системі Prozorro.Продажі.

Фото 2 — Спиртзавод у Харківській області виставили на продаж: яка стартова ціна лоту
Фото: ФДМУ
Фото 3 — Спиртзавод у Харківській області виставили на продаж: яка стартова ціна лоту
Фото: ФДМУ
Фото 4 — Спиртзавод у Харківській області виставили на продаж: яка стартова ціна лоту
Фото: ФДМУ

Нагадаємо, ФДМУ)повторно виставив на приватизаційний аукціон великий виробничий комплекс із виготовлення етилового спирту та біоетанолу в Тернопільській області. Через відсутність учасників попередні торги не відбулися, тож стартову ціну об’єкта знизили на 50% - до 73,8 млн грн без ПДВ.

Автор:
Тетяна Бесараб