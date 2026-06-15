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Спиртзавод в Харьковской области выставили на продажу: какая стартовая цена лота

Дублянский спиртовой завод
Фонд госимущества выставил на аукцион Дублянский спиртзавод / ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на приватизацию единый имущественный комплекс (ЕМК) государственного предприятия "Дублянский спиртовой завод", расположенный в Харьковской области.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба ФГИУ.

Онлайн-аукцион запланирован на 2 июля, а стартовая стоимость актива составляет 12,97 млн. грн. без НДС. Об этом сообщается в официальном объявлении ведомства.

Согласно документации, объект имеет общую площадь более 16 тыс. м² и расположен по адресу: Богодуховский район, с. Дубленка, ул. Заводская, 1.

В состав единого имущественного комплекса входят 38 единиц недвижимого имущества и 31 единица инженерных сооружений.

Кроме того, будущий инвестор получит в собственность 25 единиц автомобильной, специализированной и сельскохозяйственной техники предприятия.

Прием заявок для участия в торгах продлится до 1 июля включительно. Проведение аукциона состоится в системе Prozorro.Продажи.

Фото 2 — Спиртзавод в Харьковской области выставили на продажу: какая стартовая цена лота
Фото: ФГИУ
Фото 3 — Спиртзавод в Харьковской области выставили на продажу: какая стартовая цена лота
Фото: ФГИУ
Фото 4 — Спиртзавод в Харьковской области выставили на продажу: какая стартовая цена лота
Фото: ФГИУ

Напомним, ФГИУ) повторно выставил на приватизационный аукцион крупный производственный комплекс по изготовлению этилового спирта и биоэтанола в Тернопольской области. Из-за отсутствия участников предыдущие торги не состоялись, поэтому стартовую цену объекта снизили на 50% – до 73,8 млн грн без НДС.

Автор:
Татьяна Бессараб