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Росія втретє вдарила по цивільному судну на підходах до порту Одеси

Одеський порт
Росіяни втретє вдарили по судну біля Одеси / Мінрозвитку громад і територій

Росія втретє атакувала цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на якірній стоянці на підходах до Одеського порту. До цього воно вже двічі перебувало під ударом РФ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Адміністрації морських портів України (АМПУ).

На момент удару судно було без вантажу та без екіпажу. Внаслідок атаки зафіксовано задимлення в районі ходової рубки.

В АМПУ наголосили, що послідовні удари по одному й тому самому цивільному судну вкотре демонструють характер російських атак: під прицілом перебувають не лише портова інфраструктура чи вантажі, а безпосередньо цивільний торговельний флот.

"Росія системно створює загрозу для міжнародного судноплавства у Чорному морі, намагаючись зруйнувати морську логістику України та підірвати безпеку торговельних перевезень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 липня під час виходу з порту Одещини було двічі атаковане цивільне судно під прапором Палау, яке перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи.

Зауважимо, із початку повномасштабного вторгнення внаслідок ударів Росії постраждали 264 цивільних, пошкоджені або зруйнувані більше 960 об’єктів портової інфраструктури, атаковано понад 200 цивільних суден. 

Автор:
Тетяна Бесараб