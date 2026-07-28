Россия третий раз ударила по гражданскому судну на подходах к порту Одессы

Россия третий раз атаковала гражданское судно под флагом Либерии, которое находилось на якорной стоянке на подходах к Одесскому порту. До этого он уже дважды находился под ударом РФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины (АМПУ).

На момент удара судно было без груза и экипажа. В результате атаки зафиксировано задымление в районе ходовой рубки.

В АМПУ отметили, что последовательные удары по одному и тому же гражданскому судну демонстрируют характер российских атак: под прицелом находятся не только портовая инфраструктура или грузы, а непосредственно гражданский торговый флот.

"Россия системно создает угрозу международному судоходству в Черном море, пытаясь разрушить морскую логистику Украины и взорвать безопасность торговых перевозок", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 июля при выходе из порта Одесщины было дважды атаковано гражданское судно под флагом Палау, которое перевозило почти 2,8 тысяч тонн кукурузы.

Заметим, с начала полномасштабного вторжения в результате ударов России пострадали 264 гражданских, повреждены или разрушены более 960 объектов портовой инфраструктуры, атаковано более 200 гражданских судов.