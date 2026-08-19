Google может купить акции Marvell на $12,2 млрд в рамках соглашения по ИИ-чипам

Google получила право приобрести почти 59 млн акций Marvell примерно за $12,2 млрд в рамках соглашения по разработке собственных ИИ-чипов. Если Google выполнит условия договоренности, сотрудничество может принести Marvell около $120 млрд. выручки к 2033 финансовому году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Marvell поможет Google разрабатывать технологии для собственных тензорных процессоров TPU, которые используются для работы моделей искусственного интеллекта. Соглашение включает также компоненты для хранения данных и передачи информации между сетями.

По условиям договоренности Google получила право приобрести до 58,97 млн акций Marvell. Если это право будет реализовано полностью, Google может стать пятым по размеру акционером изготовителя чипов.

Инвесторы положительно отреагировали на сделку: акции Marvell выросли почти на 8%. В то же время бумаги Broadcom, которая до сих пор была основным партнером Google по разработке специализированных чипов, подешевели более чем на 5%. Акции Alphabet не изменились.

В то же время, соглашение не обязательно означает отказ Google от Broadcom. Аналитики рассматривают привлечение Marvell, прежде всего, как расширение количества поставщиков на фоне быстрого роста потребностей Google в вычислительных мощностях.

Крупные технологические компании все более активно разрабатывают собственные ИИ-чипы, чтобы снизить затраты и зависимость от дорогостоящих графических процессоров Nvidia. Для Google ключевую роль в этой стратегии играют TPU, приспособленные в частности для работы уже обученных моделей искусственного интеллекта.

Соглашение также продолжает тенденцию, когда крупные разработчики ИИ финансово привязывают к себе поставщиков оборудования. Ранее AMD предоставила OpenAI возможность приобрести около 10% своих акций в рамках контракта на поставку ИИ-чипов.

Напомним, ранее Google заказала собственные ИИ-чипы у Intel. Речь шла о производстве более 3 млн тензорных процессоров, запланированных на 2028 год.