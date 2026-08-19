Google може купити акції Marvell на $12,2 млрд у межах угоди щодо ШІ-чипів

Google отримала право придбати майже 59 млн акцій Marvell приблизно за $12,2 млрд у межах угоди щодо розробки власних ШІ-чипів. Якщо Google виконає умови домовленості, співпраця може принести Marvell близько $120 млрд виручки до 2033 фінансового року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Marvell допомагатиме Google розробляти технології для власних тензорних процесорів TPU, які використовуються для роботи моделей штучного інтелекту. Угода охоплює також компоненти для зберігання даних і передачі інформації між мережами.

За умовами домовленості Google отримала право придбати до 58,97 млн акцій Marvell. Якщо це право буде реалізовано повністю, Google може стати п'ятим за розміром акціонером виробника чипів.

Інвестори позитивно відреагували на угоду: акції Marvell зросли майже на 8%. Натомість папери Broadcom, яка досі була основним партнером Google з розробки спеціалізованих чипів, подешевшали більш ніж на 5%. Акції Alphabet суттєво не змінилися.

Водночас угода не обов'язково означає відмову Google від Broadcom. Аналітики розглядають залучення Marvell насамперед як розширення кількості постачальників на тлі швидкого зростання потреб Google в обчислювальних потужностях.

Великі технологічні компанії дедалі активніше розробляють власні ШІ-чипи, щоб знизити витрати та залежність від дорогих графічних процесорів Nvidia. Для Google ключову роль у цій стратегії відіграють TPU, пристосовані, зокрема, для роботи вже навчених моделей штучного інтелекту.

Угода також продовжує тенденцію, коли великі розробники ШІ фінансово прив'язують до себе постачальників обладнання. Раніше AMD надала OpenAI можливість придбати до близько 10% своїх акцій у межах контракту на постачання ШІ-чипів.

Нагадаємо, раніше Google замовила власні ШІ-чипи у Intel. Йшлося про виробництво понад 3 млн тензорних процесорів, яке заплановане на 2028 рік.