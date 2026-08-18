Прибыль Xiaomi упала на 43% из-за глобального дефицита чипов памяти

Китайская технологическая корпорация Xiaomi зафиксировала падение квартальной прибыли третьего отчетного периода подряд. Скорректированная чистая прибыль компании во втором квартале 2026 года упала на 43% — до 6,22 млрд юаней ($922 млн), что оказалось значительно хуже ожиданий аналитиков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Общая выручка компании по итогам квартала снизилась на 6,1%, а доход напрямую от продаж смартфонов упал на 7,5% из-за сокращения поставок моделей бюджетного и среднего ценовых сегментов.

Причины спада и влияние дефицита чипов

Xiaomi стала одной из главных жертв глобальной нехватки чипов памяти для потребительской техники.

Переориентация производителей: ключевые поставщики (в частности, Samsung Electronics и SK Hynix) сосредоточились на выпуске передовых полупроводников для серверов искусственного интеллекта, что спровоцировало дефицит обычной памяти и взлет цен до исторических максимумов.

Уязвимость бизнес-модели: широкое портфолио компании — от флагманов до ультрабюджетных телефонов стоимостью менее $100 — сделало ее наиболее уязвимой для удорожания компонентов среди мировых лидеров рынка.

Потеря позиций: по данным Counterpoint, в июне Xiaomi зафиксировала наибольшее падение объемов отгрузок смартфонов среди пятерки ведущих мировых брендов.

Автомобильное направление как фактор давления

Дополнительная перегрузка на денежные результаты создает развитие направления электромобилей. Выход на сверхконкурентный авторынок Китая и запуск новых гибридных моделей с ценами ниже рыночных ожиданий усилили давление на рентабельность корпорации.

В то же время компания надеется на продажи спортивных внедорожников SkyNomad, а также планирует начать международную экспансию своего электромобильного бизнеса в 2027 году, в частности на европейском рынке.

Напомним, ранее уже сообщалось, что прибыль Xiaomi существенно упала из-за дефицита чипов памяти и затрат на электромобили. Стремительное удорожание комплектующих нанесло ощутимый удар по основному бизнесу корпорации.