Крупнейший банк Венгрии OTP может полностью выйти из России из-за давления регуляторов ЕС

Крупнейший банк Венгрии OTP Bank рассматривает варианты полного выхода из российского рынка на фоне пристального внимания европейских регуляторов к его запланированной покупке балтийского Luminor Bank. В то же время, документы раскрыли, что среди клиентов финучреждения в России были компании газового гиганта "Газпром" и структуры, связанные с российской внешней разведкой.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на расследование агентства Bloomberg.

После публикации материала акции банка на бирже в Будапеште упали на 3,8%, что стало самым глубоким дневным падением с марта.

Почему банк заговорил о выходе именно сейчас

OTP Bank оставался одним из немногих европейских банков, продолживших работу в РФ после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Сейчас венгерская группа пытается закрыть свое крупнейшее соглашение в истории — приобретение балтийского Luminor Bank с активами более чем на 15 млрд евро (около 17,3 млрд долларов), что позволило бы ей существенно расширить присутствие в еврозоне.

Но покупку начали тщательно проверять Европейский центральный банк и финансовое наблюдение Эстонии. Центральные банки Латвии и Литвы еще раньше выражали тревогу из-за бизнеса OTP в России, а министр финансов Эстонии Юрген Лиги назвал такую позицию банка "моральным позором". Эстонский регулятор подтвердил, что работа в РФ вызывает большие сомнения и является главным пунктом всей проверки.

Руководитель OTP Group Петер Чаньи признал, что из-за интереса к Балтии и сложности с выводом денег из РФ банк начал пересматривать свою стратегию и может полностью свернуть деятельность в России уже до конца года.

Также изменилась ситуация в Венгрии. После того, как в апреле Виктор Орбан потерял власть, новое правительство премьера Петера Мадяра начало разрывать тесные связи с Москвой: из страны выслали 10 подозреваемых в шпионаже россиян и заявили об отказе от российского газа.

Что нашли в документах о российском бизнесе

Журналисты получили доступ к письмам, контрактам и банковским квитанциям, раскрывающим операции клиентов банка за последние четыре года:

Предложения для "Газпрома": весной 2026 года компании обсуждали схему расчетов между "Газпром экспортом", сербским дистрибьютором Yugorosgaz (75% принадлежит "Газпрому") и связанной фирмой Rosingaz. Деньги в евро планировали переводить со счета Yugorosgaz в сербском OTP на счета в сербском государственном банке BPS. А в сентябре 2022 года Yugorosgaz присылал "Газпрому" более 4,3 млн евро дивидендов с участием OTP Bank Serbia, главного банка в Будапеште и Газпромбанке;

Деньги для фонда Малофеева: в сентябре 2022 года организация "Общество Царьград" российского бизнесмена Константина Малофеева должна была получить 397 тысяч долларов (33,5 млн рублей) гранта из Сбербанка на счет в OTP Bank в Москве. В организации подтвердили, что оплачивали обучение студентам с оккупированных территорий Украины ("Новороссия"). Сам олигарх находится под санкциями США и ЕС еще с 2014 г. за финансирование аннексии Крыма;

Обслуживание госструктур РФ: клиенты банка получали выплаты за разные услуги для госорганов России. К примеру, фирма "РПС Сервис" получила 735 долларов (62 тысячи рублей) от фонда "История Отечества", совет которого возглавляет председатель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Оптовая компания "Феникс" ожидала выплату 659 долларов (55,6 тысячи рублей) от предприятия "Ясень", которое распоряжается имуществом той же разведки. А компания "Учебный центр №3 1С" заключила договор на 435 долларов (36,7 тысячи рублей) с государством компании "Россия", самолеты которой возят Владимира Путина.

Все эти документы не указывают на прямые нарушения санкций самим банком или то, что госструктуры РФ имели там собственные счета. В OTP заявили, что соблюдают банковскую тайну, а внутренний аудит не нашел никаких нарушений санкций США, ЕС, ООН или Британии.

Доходы во время войны и сложности выхода

Доля OTP на рынке РФ невелика – всего 0,4% по активам. Это гораздо меньше, чем в UniCredit или Raiffeisen. Но за годы войны бизнес там стал значительно более выгодным, ведь прибыль выросла более чем в пять раз — примерно до 635 млн долларов (202 млрд форинтов) в прошлом году, а объем вкладов взлетел в семь раз. Более 80% депозитов принесли оставшиеся в РФ международные компании и больше доверяют европейскому банку. Всего с начала полномасштабной войны банк вывел из РФ около 880 млн. долларов дивидендов.

В то же время в банке отмечают, что после февраля 2022 года они полностью остановили кредитование российских предприятий, сократили персонал на четверть и закрыли 40% отделений, оставив только потребительские ссуды населению.

В OTP также отмечают, что в Украине их бизнес считается стратегически важным для государства, а кредитный портфель украинского подразделения только за прошлый год вырос на 35%.

Быстро продать бизнес в РФ очень тяжело. Покупателя должны одновременно согласовать европейские регуляторы и Кремль. К тому же российские власти разрешают иностранцам забрать лишь около 5% от рыночной цены компаний. Из-за этого в OTP ранее говорили, что продажи сейчас практически невозможны.

Ранее сообщалось, что акции австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) обвалились на биржевых торгах более чем на 8% после обнародования расследования инвестиционного фонда Grizzly Research. Аналитики обвинили российское подразделение банка в систематическом участии в операциях по обходу западных санкций на 1,2 млрд долларов в пользу российского ВПК.