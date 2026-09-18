Венгрия может через год отказаться от российского газа и пересматривает АЭС "Пакш"

Венгрия может в течение года полностью заменить российский газ поставками из других источников и выполнить требования ЕС по отказу от него. Параллельно правительство пересматривает расширение АЭС "Пакш" с участием России и ищет альтернативных поставщиков нефти.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Вloomberg.

По словам министра экономики и энергетики Венгрии Иштвана Капитаня, Венгрия имеет достаточно трубопроводных соединений, чтобы получать газ из альтернативных источников по конкурентным ценам.

Он заявил, что в нынешнем развитии ситуации страна сможет обеспечить необходимые объемы газа из других источников до октября 2027 года — срока, до которого страны ЕС должны прекратить импорт российского природного газа.

Это означает существенное изменение предыдущего энергетического курса Венгрии, который в значительной степени опирался на поставки энергоносителей из России.

Правительство пересматривает расширение АЭС "Пакш"

Венгерское правительство также анализирует целесообразность расширения единой атомной электростанции страны - АЭС "Пакш". Решение о дальнейшей реализации проекта планируется принять до конца года.

По словам Капитаня, технологическое развитие может позволить продлить работу четырех имеющихся атомных энергоблоков еще на 20 лет. Без такого решения срок их эксплуатации должен завершиться в 2032 году.

Именно поэтому правительство оценивает, нужно ли стране строительство дополнительных блоков мощностью 2000 МВт.

Проект расширения АЭС "Пакш" был передан российской корпорации "Росатом" в 2014 году, однако его реализация отстает от начальных сроков.

Помимо диверсификации поставок газа и нефти правительство планирует уменьшать общую зависимость страны от импортных энергоносителей.

Среди запланированных шагов – увеличение мощностей по хранению энергии и привлечение больших инвестиций в ветроэнергетику.

Для Венгрии это важно из-за высокой зависимости экономики от импортных нефти и газа: колебания мировых цен на энергоносители оказывают непосредственное влияние на расходы страны и курс форинта.

Напомним, в мае Венгрия уже рассматривала поставки газа из Румынии, которые могли бы заместить до 20-25% российского импорта. Тогда речь шла о возможности заменить российский газ топливом из месторождения Neptun Deep.