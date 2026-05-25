Венгрия нашла дешевую замену российскому газу

Венгрия рассматривает возможность подписания соглашения с румынскими компаниями OMV Petrom и Romgaz о поставках газа из румынского месторождения Neptun Deep, добычу на котором планируется начать в 2027 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает венгерское издание Index.

Отмечается, что венгерская государственная энергетическая компания MVM уже согласовала стоимость газа из нового месторождения для Венгрии.

Ожидается, что румынский газ для Венгрии будет не дороже российского. Обсуждаются график и объемы поставок. Планируется, что на начальном этапе Венгрия сможет импортировать до 1 миллиарда кубометров "голубого топлива" из румынского газового месторождения.

Таким образом, поставки газа из Румынии могли бы заместить 20%-25% импорта российского газа.

Как пишет издание, судьба соглашения о поставках "голубого топлива" решится в ближайшие недели.

Европа получит новый источник газа

В Румынии стартовали работы по прокладке подводного газопровода в рамках масштабного проекта Neptun Deep в Черном море. Месторождение с запасами около 100 млрд. кубометров газа может сделать страну одним из ключевых поставщиков газа для Европы уже после запуска добычи в 2027 году.

Проект Neptun Deep в Черном море считается одним из самых больших энергетических активов Европейского Союза.

Следует отметить, что Европейский парламент и Совет ЕС согласовали предварительный план, обязывающий Европейский Союз навсегда прекратить импорт российского газа и двигаться к постепенному отказу от российской нефти.

Так, импорт сжиженного природного газа (СПГ) будет поэтапно прекращен до 31 декабря 2026, а импорт трубопроводного газа - до 30 сентября 2027 года.

Комиссия также изучает правовые механизмы, которые позволили бы европейским компаниям расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.

Регламент Европейского союза REPowerEU, устанавливающий постепенное прекращение импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного газа, вступил в силу 3 февраля.