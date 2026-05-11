Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Наличный курс:

USD

43,85

43,80

EUR

51,85

51,65

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ЕС получит новый источник газа: Румыния начала строить масштабный газопровод в Черном море

газопровод
В Румынии строят новый подводный газопровод в Черном море / Depositphotos

В Румынии стартовали работы по прокладке подводного газопровода в рамках масштабного проекта Neptun Deep в Черном море. Месторождение с запасами около 100 млрд. кубометров газа может сделать страну одним из ключевых поставщиков газа для Европы уже после запуска добычи в 2027 году.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Expro.

Европа получит новый источник газа

Проект Neptun Deep в Черном море считается одним из самых больших энергетических активов Европейского Союза. По предварительным оценкам запасы месторождения составляют около 100 млрд кубометров природного газа.

Ожидается, что после начала добычи в 2027 году Румыния сможет почти вдвое увеличить свою добычу газа и перейти к статусу нетто-экспортера энергоресурса.

Предполагается, что газ из Neptun Deep будет поставляться не только на внутренний рынок Румынии, но и в другие европейские страны, включая Германию и Молдову. Интерес к будущим поставкам также выражает Словакия.

Реализацией проекта занимается совместное предприятие австрийской компании OMV Petrom и румынской государственной компании Romgaz.

В рамках текущего этапа итальянская компания Saipem проложит около 160 км трубопровода от морских скважин до побережья. Параллельно идет строительство наземной газоизмерительной станции.

Ожидается, что работы по укладке трубопровода продлятся около двух месяцев, а строительство наземной инфраструктуры будет завершено к лету. Всего в реализации проекта в этом году задействовано около 50 судов.

В Romgaz заявили, что старт работ по прокладке трубопровода свидетельствует о выполнении проекта Neptun Deep в соответствии с утвержденным графиком. В то же время для полноценного запуска добычи еще необходимо завершить бурение шести глубоководных скважин и доставить производственную платформу, отдельные элементы которой производятся в Индонезии и Италии.

Напомним, Украина и Болгария договорились развивать "Вертикальный газовый коридор", который после завершения проекта сможет транспортировать до 10 млрд куб. м газа в год.

Автор:
Ольга Опенько