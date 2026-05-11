ЕС получит новый источник газа: Румыния начала строить масштабный газопровод в Черном море

В Румынии стартовали работы по прокладке подводного газопровода в рамках масштабного проекта Neptun Deep в Черном море. Месторождение с запасами около 100 млрд. кубометров газа может сделать страну одним из ключевых поставщиков газа для Европы уже после запуска добычи в 2027 году.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Expro.

Европа получит новый источник газа

Проект Neptun Deep в Черном море считается одним из самых больших энергетических активов Европейского Союза. По предварительным оценкам запасы месторождения составляют около 100 млрд кубометров природного газа.

Ожидается, что после начала добычи в 2027 году Румыния сможет почти вдвое увеличить свою добычу газа и перейти к статусу нетто-экспортера энергоресурса.

Предполагается, что газ из Neptun Deep будет поставляться не только на внутренний рынок Румынии, но и в другие европейские страны, включая Германию и Молдову. Интерес к будущим поставкам также выражает Словакия.

Реализацией проекта занимается совместное предприятие австрийской компании OMV Petrom и румынской государственной компании Romgaz.

В рамках текущего этапа итальянская компания Saipem проложит около 160 км трубопровода от морских скважин до побережья. Параллельно идет строительство наземной газоизмерительной станции.

Ожидается, что работы по укладке трубопровода продлятся около двух месяцев, а строительство наземной инфраструктуры будет завершено к лету. Всего в реализации проекта в этом году задействовано около 50 судов.

В Romgaz заявили, что старт работ по прокладке трубопровода свидетельствует о выполнении проекта Neptun Deep в соответствии с утвержденным графиком. В то же время для полноценного запуска добычи еще необходимо завершить бурение шести глубоководных скважин и доставить производственную платформу, отдельные элементы которой производятся в Индонезии и Италии.

