ЄС отримає нове джерело газу: Румунія почала будувати масштабний газопровід у Чорному морі

У Румунії стартували роботи з прокладання підводного газопроводу в межах масштабного проєкту Neptun Deep у Чорному морі. Родовище із запасами близько 100 млрд кубометрів газу може зробити країну одним із ключових постачальників газу для Європи вже після запуску видобутку у 2027 році.

Як пише Delo.ua, про це інформує Expro.

Європа отримає нове джерело газу

Проєкт Neptun Deep у Чорному морі вважається одним із найбільших енергетичних активів Європейського Союзу. За попередніми оцінками, запаси родовища становлять близько 100 млрд кубометрів природного газу.

Очікується, що після початку видобутку у 2027 році Румунія зможе майже вдвічі збільшити власний видобуток газу та перейти до статусу нетто-експортера енергоресурсу.

Передбачається, що газ із Neptun Deep постачатиметься не лише на внутрішній ринок Румунії, а й до інших європейських країн, зокрема Німеччини та Молдови. Зацікавленість у майбутніх поставках також висловлює Словаччина.

Реалізацією проєкту займається спільне підприємство австрійської компанії OMV Petrom та румунської державної компанії Romgaz.

У межах поточного етапу італійська компанія Saipem прокладе близько 160 км трубопроводу від морських свердловин до узбережжя. Паралельно триває будівництво наземної газовимірювальної станції.

Очікується, що роботи з укладання трубопроводу триватимуть близько двох місяців, а будівництво наземної інфраструктури буде завершено до літа. Загалом у реалізації проєкту цього року задіяно близько 50 суден.

У Romgaz заявили, що старт робіт із прокладання трубопроводу свідчить про виконання проєкту Neptun Deep відповідно до затвердженого графіка. Водночас для повноцінного запуску видобутку ще необхідно завершити буріння шести глибоководних свердловин та доставити виробничу платформу, окремі елементи якої наразі виготовляють в Індонезії та Італії.

Нагадаємо, Україна та Болгарія домовилися розвивати “Вертикальний газовий коридор”, що після завершення проєкту зможе транспортувати до 10 млрд куб. м газу на рік.