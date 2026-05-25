Угорщина знайшла дешеву заміну російському газу

газопровід
Угорщина тривалий час залишається одним з найбільших противників відмови від імпорту російського газу ЄС / Depositphotos

Угорщина розглядає можливість підписання угоди з румунськими компаніями OMV Petrom и Romgaz про постачання газу з румунського родовища Neptun Deep, видобуток на якому планують почати у 2027 році.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє угорське видання Index.

Зазначається, що угорська державна енергетична компанія MVM вже погодила вартість газу з нового родовища для Угорщини.

Очікується, що румунський газ для Угорщини буде не дорожчим за російський. Наразі обговорюються графік та обсяги постачання. Планується, що на початковому етапі Угорщина зможе імпортувати до 1 мільярда кубометрів "блакитного палива"  з румунського газового родовища.

Таким чином постачання газу з Румунії могло б замістити 20%-25% імпорту російського газу.

Як пише видання, доля угоди про постачання "блакитного палива" вирішиться найближчими тижнями.

Європа отримає нове джерело газу

У Румунії стартували роботи з прокладання підводного газопроводу в межах масштабного проєкту Neptun Deep у Чорному морі. Родовище із запасами близько 100 млрд кубометрів газу може зробити країну одним із ключових постачальників газу для Європи вже після запуску видобутку у 2027 році.

Проєкт Neptun Deep у Чорному морі вважається одним із найбільших енергетичних активів Європейського Союзу. 

Варто зазначити, що Європейський парламент і Рада ЄС погодили попередній план, який зобов’язує Європейський Союз назавжди припинити імпорт російського газу й рухатися до поступової відмови від російської нафти.

Так, імпорт скрапленого природного газу (СПГ) буде поетапно припинено до 31 грудня 2026 року, а імпорт трубопровідного газу — до 30 вересня 2027 року.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з Росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати "форс-мажор" як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.

Регламент Європейського союзу REPowerEU, який встановлює поступове припинення імпорту в ЄС російського трубопровідного та скрапленого газу, набув чинності 3 лютого.

Автор:
Світлана Манько